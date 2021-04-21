美國「晶片製造」仰賴台灣、中國！　商務部長：面臨國安危機

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）20日在參議院表示，美國缺乏生產半導體的能力，全部仰賴中國、台灣製造，因此讓國家陷入經濟和國安危機。

根據《彭博》報導，雷蒙多20日出席參議院撥款委員會聽證會時指出，美國缺乏半導體生產能力，幾乎全數仰賴中國、台灣製造，「毫不誇張地說，目前我們的供應鏈出現了危機，生產不足是國家安全和經濟安全風險。」

美國在晶片設計方面仍處於全球領先地位，但在製造方面卻大幅落後；根據半導體行業協會統計，美國半導體製造業的全球占比已從1990年的37％跌至12％。全球半導體短缺也影響到汽車製造、消費電子等行業，台積電日前就警告，這種狀況可能會持續到明年。

總統拜登提出的2.25兆美元的基礎設施建設計畫中，撥款其中500億美元給美國國家科學基金會（National Science Foundation），要求成立一個專注於半導體製造的技術部門。

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）



美國國家反情報安全中心（Intelligence and National Security Alliance）代理主任奧蘭多就表示，汽車行業的半導體短缺，迫使汽車製造商放慢生產速度，這也會讓美國企業意識到自己的供應鏈有多脆弱，且全球半導體供應鏈貫穿許多國家，「除非美國繼續使用可信賴、最先進的微電子技術，否則中國很可能會在技術面超越美國。」

奧蘭多（Mike Orlando）強調，美國公司應該要用有反間諜思維，優先考慮供應鏈的安全性、多樣性和透明度，以及關鍵零組件能否在美國製造，「不是要把所有東西都帶回美國，而是關於用有多個選擇，與我們信任的海外夥伴進行對話。」

目前解決晶片製造的供應鏈問題得到了美國兩黨支持，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、共和黨議員楊恩（Todd Young）也共同提出《無限前沿法案》（Endless Frontier Act），期望在5年內提供1000億美元促進美國本土半導體研發。

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