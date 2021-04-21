辣妻搭警隊直升機！她爽PO影片狂炫耀　員警老公慘被降職

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

泰國烏隆府首府烏隆塔尼警官耶科（Akkarapol Yeekoh）被爆濫用特權，讓擁有亮麗外貌的老婆搭乘警用直升機，可見她上機前與直升機合影、搭機時也自拍開心比YA，甚至把整段過程上傳抖音平台，引爆大眾不滿及諸多批評聲浪。現已知耶科遭到降職，並於20日上午調離原單位，且當局也成立專案委員會進行調查。

泰國《椰子網》報導，耶科妻子當日搭乘的是泰國皇家警察貝爾429雙引擎直升機，依據抖音用戶「Keng_pakapawan」所發布的影片，外表亮眼的她當時背著綠色小包包，先是站在直升機前方擺POSE，清楚可見該架直升機隸屬於泰國皇家警察，接著畫面一轉，搭上直升機的她對著鏡頭露出開心表情，嘟嘴、手比YA。

▲耶科老婆搭乘警用直升機，期間開心嘟嘴比YA。（圖／翻攝自YouTube）

這段影片引來大批網友批評，影片也隨即下架，但部分網友當時已把畫面翻錄上傳至網路，而耶科妻子的闖禍過程，如今也在各大社群平台流傳。

烏隆府警察指揮官溫哈薩里（Pitsanu Unhaseri）現已表示，當局已成立委員會調查此案，藉此「保護組織形象」、「防止對政府機構造成損害」。依據另一份聲明，溫哈薩里已下令把耶科降職，調離原單位。

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