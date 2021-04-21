法國8歲女童遭綁架至瑞士　4嫌辯只想歸還給母親

▲▼廢棄工廠示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）



實習記者徐于文／綜合外電報導

法國一名8歲女童13日遭綁架，警方雖於18日找到女童，卻發現主嫌是女童親生母親與前法國政客等極端主義者，原因「與綁架無關，是在母親要求下將孩子歸還給她」。女童監護權在去年1月交給外祖母，其生母多次表示想「生活在社會邊緣」，精神狀況受到家人質疑，遭法院判決無權獨自探視女兒或通電話。

事發當日，3名男子聲稱是兒童保護官員，將女童米亞（Mia）強行從法國東部祖母家帶走，後輪流攜女童徒步跨越瑞士邊界。警方收到通報後，立即派出逾200名搜救人員，於18日在瑞士郊區廢棄工廠找到嫌犯與孩子，女童健康狀況並無大礙。

法國檢察官表示，綁架案如同「軍事行動」，有對講機、露營裝備、假車牌和大筆現金等精良裝備，甚至使用代號「利瑪行動」，但並無使用暴力。目前已有4名男子被逮捕拘留，都無犯罪紀錄，但其中3人為反國家的極右派「生存主義者」，女童28歲母親蒙特瑪（Lola Montemaggi）疑似下令綁架，遭到警方逮捕。

據法國媒體表示，綁匪指出幕後人物為前民主黨員維德曼（Remy Daillet-Wiedemann），曾任法國西南部上加侖地區（Haute-Garonne）政府官員，支持中間派民主運動，在2010年遭開除退黨後，向右翼靠攏，成為陰謀論主要成員，後因呼籲「大眾政變」影片在網上爆紅。

維德曼20日發布影片，反駁表示，「我們組織提倡自由、抵抗，是根據母親要求，把被國家綁架的孩子還給她而已，這不是綁架行動。」