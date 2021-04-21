　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國8歲女童遭綁架至瑞士　4嫌辯只想歸還給母親

▲▼廢棄工廠示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲▼廢棄工廠示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者徐于文／綜合外電報導

法國一名8歲女童13日遭綁架，警方雖於18日找到女童，卻發現主嫌是女童親生母親與前法國政客等極端主義者，原因「與綁架無關，是在母親要求下將孩子歸還給她」。女童監護權在去年1月交給外祖母，其生母多次表示想「生活在社會邊緣」，精神狀況受到家人質疑，遭法院判決無權獨自探視女兒或通電話。

事發當日，3名男子聲稱是兒童保護官員，將女童米亞（Mia）強行從法國東部祖母家帶走，後輪流攜女童徒步跨越瑞士邊界。警方收到通報後，立即派出逾200名搜救人員，於18日在瑞士郊區廢棄工廠找到嫌犯與孩子，女童健康狀況並無大礙。

法國檢察官表示，綁架案如同「軍事行動」，有對講機、露營裝備、假車牌和大筆現金等精良裝備，甚至使用代號「利瑪行動」，但並無使用暴力。目前已有4名男子被逮捕拘留，都無犯罪紀錄，但其中3人為反國家的極右派「生存主義者」，女童28歲母親蒙特瑪（Lola Montemaggi）疑似下令綁架，遭到警方逮捕。

據法國媒體表示，綁匪指出幕後人物為前民主黨員維德曼（Remy Daillet-Wiedemann），曾任法國西南部上加侖地區（Haute-Garonne）政府官員，支持中間派民主運動，在2010年遭開除退黨後，向右翼靠攏，成為陰謀論主要成員，後因呼籲「大眾政變」影片在網上爆紅。

維德曼20日發布影片，反駁表示，「我們組織提倡自由、抵抗，是根據母親要求，把被國家綁架的孩子還給她而已，這不是綁架行動。」

ET快訊
米攤老闆「激似羅志祥」改當網紅　本尊出事…衰運纏身近況曝光
你怎麼拿手機拍照？　「2拿法」看出年齡差距
才挺台海和平　菅義偉：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

派遣駐軍近20年！　德國宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

大人都抓狂的「小學數學題」曝光！專家揭正確算法　1點搞錯秒卡關

偷拍女童更衣藏數千張照　東京31歲狼師：對她們有「性趣」

衛生棉、尿布下半年全面調漲！　美國大廠寶僑曝：漲幅約9％

韓AZ疫苗又傳災情！護理師接種後「四肢麻痺」　丈夫批政府不負責

才挺台海和平…菅義偉：若中國武力侵台「日本自衛隊不會插手」

法國8歲女童遭綁架至瑞士　4嫌辯只想歸還給母親

紐澤西首推「X性別」！駕照無需再指定性別　未來將與男女選項並列

快訊／南韓消防直升機救火時「墜機」填湖！一人心跳停止

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

全球僅10萬人有...開箱夢幻黑卡 證實4傳說！蔡依林門票竟能幫搶

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

中台+烏俄 兩條戰線埋第三次世界大戰隱憂? CNN:拜登上任不到90天 世界越來越危險?｜20210417慧眼看天下第143集

北市租屋1千元「佛送1萬生活費」 限女大生！女屋主：要喜歡小孩

男童突落軌！視障母無助急揮手　英勇男衝火車前...10秒救人脫困

遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

派遣駐軍近20年！　德國宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

大人都抓狂的「小學數學題」曝光！專家揭正確算法　1點搞錯秒卡關

偷拍女童更衣藏數千張照　東京31歲狼師：對她們有「性趣」

衛生棉、尿布下半年全面調漲！　美國大廠寶僑曝：漲幅約9％

韓AZ疫苗又傳災情！護理師接種後「四肢麻痺」　丈夫批政府不負責

才挺台海和平…菅義偉：若中國武力侵台「日本自衛隊不會插手」

法國8歲女童遭綁架至瑞士　4嫌辯只想歸還給母親

紐澤西首推「X性別」！駕照無需再指定性別　未來將與男女選項並列

快訊／南韓消防直升機救火時「墜機」填湖！一人心跳停止

老公登記完就跑了…24歲女買完奶粉已經沒錢：我餓了就喝水或睡覺

超勵志！　樂團成員想變帥「甩肉狂瘦17公斤」...秘訣曝光

新店隨機殺人王秉華求「給個機會」　死者母淚崩：判他極刑

否認要陳時中下台　陳佩琪：我跟柯文哲只有「滿滿的羨慕」

「No.29貳玖書店」快閃開幕！沈浸式體驗區、新北限定套餐限量賣

40檔殖利率破7％高配息股出爐！亞泥、遠雄都入榜

紫色iPhone12要來了！台灣大4月23日開放預購

遺體堆滿地、焚化爐燒到熔化！　印度疫情失控宛如煉獄

癡情女湊50萬幫詐欺犯男友交保！事後領回「1動作」慘挨告　

IKEA內湖店限定鯊鯊包、霜淇淋「超真心試吃心得」　跟著點不踩雷

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

39歲打工男同時交往35女！　騙生日禮物手法曝

他「坐欄杆」拍照　下秒跌落水壩

快訊／孫中山孫女孫穗華逝世！享壽96歲

廣達遭駭客勒索14億　Macbook設計圖外洩

她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容

佛洛伊德壓頸致死案宣判！　惡警官謀殺罪成立

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

印度飛抵香港航班　全機53人確診新冠肺炎

大卡車追撞小車　一家5口遭壓扁亡

超載休旅車失控衝下溝渠　13死包括7兒童

臉書滑老公出遊照　手指玄機讓她離婚

更多熱門

相關新聞

中年睡眠不足　離失智症風險增30％

中年睡眠不足　離失智症風險增30％

許多人上了年紀之後，最害怕的其中一項疾病就是阿茲海默症，也就是俗稱的失智症，而國外一項最新研究指出，人們在50、60歲時若是睡眠不足，在70歲罹患阿茲海默症的風險就會比正常睡眠的人還要高出30％。

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

女童被11樓磚頭砸中　凶手只有7歲

女童被11樓磚頭砸中　凶手只有7歲

苗栗2歲女童嚴重腹膜炎　原因竟是「摸蛋沒洗手」

苗栗2歲女童嚴重腹膜炎　原因竟是「摸蛋沒洗手」

老屋翻新！挖出金塊金幣秒賺2千萬

老屋翻新！挖出金塊金幣秒賺2千萬

關鍵字：

法國女童綁架生存主義者

讀者迴響

熱門新聞

《全明星2》隊內戀愛曝！

許瑋甯爆悄斷2年婚！

身分證有「3」金色三麥請喝啤酒

自倒精液懷孕！人妻求愛遭拒「過15年無性生活」

《全明星》爆采子受害者再＋１！

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

采子10字「放電手法」讓眾男星暈船

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

許瑋甯好友證實「不是情變是婚變」

單次92分鐘！鳳梨鼠薯「傳說級房事」　美女博士回應了

新婚夜毀了　員工當招待成紅包小偷

找烏克蘭代孕！父子「困當地3個月」飆淚求救

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

快訊／iPhone 12出紫色新機！4月30日上市　成發表會意外驚喜

荳荳遭批「濫用影響力」網路公審！意圖毀了采子、何孟遠

更多

最夯影音

更多
焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...
汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面