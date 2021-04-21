佩洛西淚謝「佛洛伊德為正義犧牲」被轟爆　網：他不是自願被謀殺的！

記者邱晟軒／綜合報導

佛洛伊德（George Floyd）壓頸致死案宣判，前警官蕭文的謀殺等3項罪名全部成立。美國眾議院議長南茜佩洛西（Nancy Pelosi）在新聞發佈會上表示，這個裁定結果「是朝著正確的方向邁出的一步」，感謝佛洛伊德「為正義犧牲了自己性命」。此話一出，引起網友抨擊，佛洛伊德「不是自願犧牲的，是被謀殺的」。

▲佩洛西針對佛洛伊德案宣判結果發表言論 。（圖／達志影像／美聯社）

美國明尼蘇達州明尼亞波里斯市前警官蕭文（Derek Chauvin），在2020年5月涉嫌執法過當，以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死，陪審團歷經3周審理，裁定結果在台灣時間（21）日凌晨5時出爐，蕭文被控的2級謀殺、3級謀殺，與2級過失致死等3項罪名全部成立，最高將面臨75年監禁。

然而庭外，美國眾議院議長佩洛西的一席話引起網友抨擊。她在發言中表示，感謝上帝，陪審團證實了我們所看到的，因此「謝謝你，佛洛伊德，為了正義犧牲了自己性命」，你呼喊媽媽的場景多麼令人心碎，但是因為有你，全世界成千上萬的人為正義而挺身而出，所以「你的名字將永遠成為正義的代名詞。」

此話一出，引起眾多網友不滿，「他（佛洛伊德）才不是自願犧牲的，他是被謀殺的，請收回妳的話」、「喪事變喜事的場景太令人噁心了」、「他是遭受被動謀殺的，怎麼突然變成主動犧牲了？」

事後，佩洛西在推特上針對稍早的言論進行澄清，「喬治弗洛伊德不應該這樣死去」，他的家人為了他而伸張正義，並且讓全世界都挺身而出，他沒有白白犧牲，我們必須馬上立訂《佛洛伊德治安法》，確保其他家庭不會遭受同樣的種族主義迫害，暴力及痛苦。

佛洛伊德2020年5月25日疑似在便利商店使用假鈔購買香菸，店員報警後，前警官蕭文與其他3名警員立即到場處理。佛洛伊德因為拒上警車，遭到蕭文跪頸制伏在地9分29秒，期間佛洛伊德哀求「無法呼吸」要求鬆開膝蓋，蕭文仍不理會，佛洛伊德最後當場慘死在地。