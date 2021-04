佩洛西淚謝「佛洛伊德為正義犧牲」被轟爆　網：他不是自願被謀殺的！

記者邱晟軒/綜合報導

佛洛伊德(George Floyd)壓頸致死案宣判,前警官蕭文的謀殺等3項罪名全部成立。美國眾議院議長南茜佩洛西(Nancy Pelosi)在新聞發佈會上表示,這個裁定結果「是朝著正確的方向邁出的一步」,感謝佛洛伊德「為正義犧牲了自己性命」。此話一出,引起網友抨擊,佛洛伊德「不是自願犧牲的,是被謀殺的」。

▲佩洛西針對佛洛伊德案宣判結果發表言論 。(圖/達志影像/美聯社)

美國明尼蘇達州明尼亞波里斯市前警官蕭文(Derek Chauvin),在2020年5月涉嫌執法過當,以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死,陪審團歷經3周審理,裁定結果在台灣時間(21)日凌晨5時出爐,蕭文被控的2級謀殺、3級謀殺,與2級過失致死等3項罪名全部成立,最高將面臨75年監禁。

然而庭外,美國眾議院議長佩洛西的一席話引起網友抨擊。她在發言中表示,感謝上帝,陪審團證實了我們所看到的,因此「謝謝你,佛洛伊德,為了正義犧牲了自己性命」,你呼喊媽媽的場景多麼令人心碎,但是因為有你,全世界成千上萬的人為正義而挺身而出,所以「你的名字將永遠成為正義的代名詞。」

此話一出,引起眾多網友不滿,「他(佛洛伊德)才不是自願犧牲的,他是被謀殺的,請收回妳的話」、「喪事變喜事的場景太令人噁心了」、「他是遭受被動謀殺的,怎麼突然變成主動犧牲了?」

事後,佩洛西在推特上針對稍早的言論進行澄清,「喬治弗洛伊德不應該這樣死去」,他的家人為了他而伸張正義,並且讓全世界都挺身而出,他沒有白白犧牲,我們必須馬上立訂《佛洛伊德治安法》,確保其他家庭不會遭受同樣的種族主義迫害,暴力及痛苦。

佛洛伊德2020年5月25日疑似在便利商店使用假鈔購買香菸,店員報警後,前警官蕭文與其他3名警員立即到場處理。佛洛伊德因為拒上警車,遭到蕭文跪頸制伏在地9分29秒,期間佛洛伊德哀求「無法呼吸」要求鬆開膝蓋,蕭文仍不理會,佛洛伊德最後當場慘死在地。

George Floyd should be alive today. His family’s calls for justice for his murder were heard around the world. He did not die in vain. We must make sure other families don't suffer the same racism, violence & pain, and we must enact the George Floyd #JusticeInPolicing Act. https://t.co/tWln9NRg1g