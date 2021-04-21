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烏克蘭總統喊話普丁「見面和談吧」　新衛星照曝！俄基地排滿戰機

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於20日向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）喊話要求會談。（組圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於20日向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）喊話要求會談。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏紛爭在邊境形成僵局，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於20日向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）喊話，要求在烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）分裂地區會面，就結束衝突與緩解緊張局勢進行和談。而根據最新衛星影像顯示，俄羅斯已向克里米亞（Crimea）邊境基地派遣了大量戰機。

▲▼3月27日在俄羅斯莫羅佐夫斯克空軍基地（Morozovsk airbase）的11架蘇-34飛機。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯在克里米亞半島附近的莫羅佐夫斯克空軍基地（Morozovsk airbase）3月27日被拍到停放了11架蘇-34戰機。（圖／達志影像／美聯社）

根據路透社報導，澤倫斯基20日晚間發表談話，親自向普丁提出邀請稱，「普丁先生，我準備好更進一步地邀請您，在烏克蘭頓巴斯任何發生戰爭（war）的地方會面。」此外，澤倫斯基也敦促西方明確表示他們對烏克蘭的支持，除了希望能加入北約（NATO）軍事聯盟外，也呼籲歐盟對莫斯科實施新的經濟制裁政策，「我們的公民需要明確的信號。」

澤倫斯基補充聲明，烏克蘭期望透過外交手段結束衝突，但若受到攻擊也做好了自衛的準備，「烏克蘭想要戰爭嗎？不。但烏克蘭準備好開戰了嗎？是的。」然而，《華爾街日報》取得最新衛星照後指出，俄羅斯朝克里米亞與烏克蘭邊境派遣戰機的程度已經超越了以往所知範圍，增強了俄國進行政治恐嚇或軍事干預的能力。

據報導，拍攝於16日衛星照顯示，整排的蘇-30戰機在克里米亞一處空軍基地的跑道上，被排列得整齊劃一，但在3月底時衛星並未拍到這些戰機。報導稱，衛星影像也揭露了俄國在克里米亞半島的其他軍事部署，包括空降部隊、機動步兵師、裝甲部隊、攻擊直升機、煙霧機、無人偵察機、訊號干擾設備以及一家軍事醫院。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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