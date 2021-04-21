下月就要結婚！準新郎離奇失蹤　衝浪板「恐怖齒痕」被大白鯊活吞

▲親友推斷，準新郎可能已被大白鯊給吞下肚。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非一名男子下月就要結婚，然而近來前往東開普省欽察(Chintsa)海岸衝浪，卻就此失蹤，由於朋友找回他的衝浪板上發現巨大咬痕，懷疑他很有可能已被大白鯊給吞下肚，目前警方仍持續搜尋，希望能找到他的下落。

38歲男子羅伯特(Robert Frauenstein) 13日與朋友一同到狂野海岸(Wild Coast)衝浪，然而後來卻沒有返回飯店，朋友四處尋找也都找不到他的蹤跡，就連當局進行海空大規模搜索也一無所獲，讓親友開始失去希望。

朋友表示，「派了直升機、救生艇還有當地漁民都沒找到，我們開始接受大白鯊的推測，如果真的是大白鯊把羅伯特給帶走的話，我們永遠也不可能找到他，只希望過程中他沒有受太多苦」。

羅伯特未婚妻的姊姊希爾斯(Kerry Hiles)表示，找到的衝浪板上有一個非常大的鯊魚齒痕，懷疑有可能與稍早發現的大白鯊是同一條，她感謝各界人士所給予的幫助，不過現在家人處於巨大的悲傷之中。雖然羅伯特的親友認為，搜救工作已經到了告一段落的時候，警方仍然持續進行搜救工作，並希望民眾能幫忙提供線索。

▼親友為男子募款，希望好心人給予幫助。（圖／翻攝自募款網站FundRazr）