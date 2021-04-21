埃及火車出軌升至23死139傷　檢方下令拘留列車司機

▲此次火車出軌案已是近期第7起。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

埃及火車18日在開羅以北地區出軌，造成23人死亡，超過139人受傷，事發原因仍待釐清，警方也正調查是否涉及過失。這起事故已是埃及1個月內第3起火車致死案，引發民眾憤怒及強烈抗議，並要求政府官員辭職負責。

埃及國家鐵路局聲明表示，火車開往尼羅河三角洲市（Nile Delta）途中4節車廂脫軌，造成23死139傷，如今檢察官已下令拘留23人，包括列車司機與其他鐵路員工等人。總統賽西（Abdel Fattah El-Sisi）宣布，將成立官方委員會徹底追究肇事者，並要求印度鐵路局長拉斯蘭（Asharf Raslan）負責。

此次火車出軌案已是近期第7起，包括3月26日在南部的致命火車相撞意外，導致32人死亡，近200人受傷。現任交通部長瓦爾茲（Kamel el-Wazir）對此遭民眾呼籲辭職負責，卻拒絕下台，誓言表示，埃及近年多起火車致死案都歸咎人為失誤，已啟動改造計畫，將從歐美製造商購買列車及設備，同時將引進專業人士，防止意外再次發生。

埃及鐵路是世界上最老舊系統之一，缺乏完善安全設施及人員管控，每年都爆出數百起鐵路事故，最嚴重案件曾造成373人死亡，為2002年2月一輛開羅開往南部長途列車上的餐車瓦斯爆炸，但逃生系統失靈，人群無法逃出。

▼埃及火車出軌造成23死139傷。（圖／路透）

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