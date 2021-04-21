臉書滑到老公出遊照...人妻一看「手指不對勁」　暴怒決定離婚！

▲老公理由太爛，讓人妻決定離婚。（圖／翻攝自TikTok／tylarpaige）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來滑臉書發現一張丈夫的出遊照，看似正常的合照中，她卻在丈夫「手指上」找到玄機，一怒之下向丈夫質問，對方的答案更讓她無法接受，最後決定離婚。

女網友泰勒(Tylar Paige)近來在TikTok發布影片表示，沒想到丈夫的一張照片竟然成為讓他們離婚的理由，只見照片中丈夫和一群女子開心合照，仔細一看手上沒有戴結婚戒指，跑去詢問對方竟然告訴她，「戒指是被攝影師給修圖修掉的」。

泰勒表示，丈夫後來想起自己的老婆就是修圖大師，而且沒有任何人會特別把婚戒修掉，又改口說，「一定是洗手的時候把戒指拿下來，後來忘記戴回去」，一連串超沒說服力的理由讓她決定離婚。

泰勒後來大方分享照片，指出和丈夫一起去玩的堂哥手上也沒戴婚戒，影片獲得300多萬人次點閱，她果斷的決定讓網友大讚，「離得好，把他拿去餵老虎」、「他竟然以為你會相信這個爛理由」、「你不是和他離婚，你只是用修圖把渣男從你生命中修掉了」。