遺體堆滿火葬場！印度單日27萬確診　火化爐「過度使用」熔化崩塌

▲印度火葬場幾乎24小時運作。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

印度近來新冠肺炎單日確診和死亡數持續創新高,且還出現「雙重突變」變種病毒肆虐,在雙重夾擊之下,讓該國醫療系統陷入崩潰,就連火化爐都因為遺體過多,在24小時連續運轉之下不堪負荷,煙囪和鐵架都出現崩塌和熔化的現象。

The nation is soon become a "Modi"fied crematorium of humanity. Modiji is soon becoming the "Nero" of the new millennia. Let India burn while he is busy spreading "Jumlah".

#ResignModi @AITCofficial @WBTMCPofficial @itspcofficial pic.twitter.com/25zSzuWp2K