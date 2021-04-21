遺體堆滿火葬場！印度單日27萬確診　火化爐「過度使用」熔化崩塌

▲印度火葬場幾乎24小時運作。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度近來新冠肺炎單日確診和死亡數持續創新高，且還出現「雙重突變」變種病毒肆虐，在雙重夾擊之下，讓該國醫療系統陷入崩潰，就連火化爐都因為遺體過多，在24小時連續運轉之下不堪負荷，煙囪和鐵架都出現崩塌和熔化的現象。

The nation is soon become a "Modi"fied crematorium of humanity. Modiji is soon becoming the "Nero" of the new millennia. Let India burn while he is busy spreading "Jumlah".

#ResignModi @AITCofficial @WBTMCPofficial @itspcofficial pic.twitter.com/25zSzuWp2K — Trinankur Bhattacharjee (@TrinankurWBTMCP) April 19, 2021

根據官方數據統計，印度光是20日的單日確診數就創下27萬3810例新高，更是連續第5天單日新增破20萬例，累計確診數超過1500萬，死亡數達18萬人；甚至有一班從新德里起飛至香港的班機，全機有53人確診，讓香港全面禁止印度航班入境，英國也將其列入紅色旅遊警戒。

▲印度醫療系統已逼近崩潰。（圖／路透）

《太陽報》則指出，隨著病例激增，印度醫療系統已幾乎崩潰，人力嚴重不足，加護病房人滿為患，就連火葬場跟墓地都滿是遺體。西部古吉拉特邦（Gujarat）的火葬場日夜運轉，它們必須處理的遺體數量是平常的3至4倍，有部分火化爐的煙囪、鐵架熔化崩塌，因為根本沒有時間冷卻。

▲印度累積死亡數達18萬人。（圖／路透）



蘇拉特市（Surat）火葬場官員表示，「在上個月以前，我們每天大約火化20具遺體，但從4月初以來，我們每天都要處理80多具遺體。」北部拉傑科德（Rajkot）則設立了24小時不間斷的指揮中心，來調度4座火葬場的處理量；北方邦首府勒克瑙市（Lucknow）因為木柴已經用罄，要求家屬自行攜帶。

印度3月底發現新「雙重突變」變種病毒，目前科學家仍在進行相關研究，無法判定其傳染性與致死率。不過，印度大規模的宗教、政治集會活動，讓感染人數不斷攀升，還有疫苗接種速度過慢也加劇了病毒傳染危機。