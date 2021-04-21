日本擬三度發佈「緊急事態」！東京大阪3都府縣疫情告急　醫療緊繃

▲日本東京都新冠疫情反彈，知事研擬籲請中央政府發佈緊急事態宣言。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，中央研擬第三度發佈緊急事態，除了大阪府醫療資源陷入緊繃外，東京都知事小池百合子研擬調整「緊急事態宣言」的實施區間，從4月29日至5月9日的黃金週，勸導百貨公司等大型商業設施停業外，並籲請中央政府針對東京與大阪頒布方針，以求動員更多資源因應疫情。另外，兵庫縣也正評估籲請中央發布緊急事態。

根據日媒《每日新聞》報導，小池百合子認為疫情在首都擴散，部分地區醫療體系甚至感受到壓力，應迅速採取行動，因此昨（20）日前往自民黨黨部，會晤自民黨幹事長二階俊博，向其傳達東京都有意籲請政府調整新冠緊急事態宣言實施期間，且要求與大阪府在同一時間發佈宣言，至於宣言解除的時間，則有可能定在連假結束的5月9日之後一周。

大阪府知事吉村洋文20日表示，大阪新增確診病例屢創新高，緊急事態宣言的實施期間應定在3周至1個月。對此，中央政府研擬針對東京都、大阪府、兵庫縣第3度發佈緊急事態宣言，將斟酌緊急事態宣言的發佈會對經濟、以及緊接的東京奧運所造成的影響，之後才會做出最終判斷。

據悉，東京單日新增確診數光是17日就添增759例，創下2個多月以來的新高，顯示出東京正逐漸步上大阪的後塵，做為日本人口前兩大的都市，首相菅義偉在決策上將明顯感受到壓力。

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