美媒曝：習近平「首席禮賓官」秦剛將駐美　美國務次卿出使北京

▲美前國務次卿勃恩斯與陸外交部副部長秦剛。（圖／達志影像／美聯社／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登上任後，各界皆好奇美中關係會如何進展，而根據《華爾街日報》最新消息指出，中國計劃指派現任外交部副部長秦剛擔任駐美大使，美方也準備讓資深外交官、前國務次卿勃恩斯出使北京。

《華爾街日報》指出，北京政府計劃任命現年55歲的秦剛擔任駐美大使，他曾擔任中國大陸國家主席習近平的首席禮賓官。秦剛在2018年升任外交部副部長，分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作。出生於1966年3月的他，最高曾擔任過駐英大使，也是外交部領導團隊中最年輕的副部長。

美方消息人士則透露，拜登將派勃恩斯（Nicholas Burns）出使北京；現年65歲的勃恩斯外交資歷豐富，曾擔任美國駐北大西洋公約組織（NATO）、駐希臘大使，並在2019年中加入拜登競選團隊，擔任他的外交顧問。

目前中國駐華盛頓大使館、美國國務院和白宮發言人均未對此做出回應。美媒《Axios》則指出，華府內部認為，美中關係是拜登執政時期的關鍵，不論是政治、軍事還是經濟問題，所有外交風險都非常高，因此會傾向選用「資深」外交官來穩定關係。

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