「佛洛伊德之死」關鍵情節大盤點！1張紙鈔釀悲劇　1年後正義降臨

記者葉睿涵/綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人跪壓致死案終於塵埃落定,陪審團在20日裁決,美國前警官蕭文(Derek Chauvin)謀殺和過失殺人罪名成立,讓所有關注此案的人都雀躍歡呼,感嘆正義終於降臨。

▲再次點燃美國種族歧視議題的「佛洛伊德之死」的判決終於在20日出爐,下同。(圖/路透)

一張偽鈔引發的悲劇

2020年5月25日,46歲的佛洛伊德在明尼蘇達州一家便利商店買東西時,遭店員懷疑他所付的20美元是假鈔。店員要求佛洛伊德歸還已購買的香菸,卻遭佛洛伊德拒絕,並立刻上車離開。於是店員立刻撥打了911報警求助。

趕到現場的蕭文與同事昆恩(J. Alexander Kueng)和萊恩(Thomas Lane)來到街上,敲打車窗,口氣不耐要求佛洛伊德舉起雙手。當時坐在駕駛座的佛洛伊德神情慌張地詢問,「我做了什麼?」、「拜託不要開槍」、「我不是壞人」。

▲佛洛伊德在去年5月遭警員跪壓8分46秒窒息而死。(圖/路透)

警方隨後將他拉出車外上銬,佛洛伊德在上警車的過程中不斷掙扎。於是,3名警察合力將其按到,蕭文更不顧佛洛伊德的掙扎與呼救,直接單膝跪壓在他的脖子長達8分46秒,直到他不再有任何反應與呼吸為止。

「我不能呼吸」

據法庭文件顯示,當時安裝在警察身上的攝影機完整記錄了佛洛伊德死前的狀況。當時,佛洛伊德被壓制在地後,至少20多次表示他已經無法呼吸,並奮力喘氣告訴蕭文,「你要殺死我了」。

現場的其他路人看不過眼紛紛指出,「他動也不動了」、「你們就要殺了那個人了」,但佛洛伊德的求救與民眾的聲援未受警員理會,他們依舊保持著同樣的姿勢,直到佛洛伊德在痛苦中漸漸沒有聲息。被送院急救的佛洛伊德在1小時後被宣布死亡。

▲▼審判宣布後,民眾為正義終於降臨而雀躍歡呼。(圖/路透)

痛苦的正義降臨

「佛洛伊德之死」的過程全被一旁圍觀的民眾用手機錄下上傳至網路,造成民眾情緒高漲,也讓美國種族歧視議題再度受到關注。全美各地人民發起示威抗議,讓政府不得不正視此案。警方在5月26日宣布將4名涉事警員解職,並緊急對佛洛伊德之死展開調查。

今年4月20日,經過近1年的審理與調查後,陪審團終於做出裁決。據BBC報導,主嫌蕭文的2級謀殺、3級謀殺,與2級過失致死等3項罪名全部成立,並面臨數十年的牢獄之災。這是美國司法史上首次就警方對非裔美國人執法過當問責。

▲陪審團做出裁決,主嫌蕭文謀殺和過失殺人罪成立。(圖/路透)

判決宣布後,群眾們雀躍歡呼、鳴笛慶祝,甚至還有一個身穿粉色外套的小女孩高興地舉起了拳頭,欣喜若狂。弗洛伊德家族的辯護律師克魯普(Ben Crump)表示,這是美國「歷史性的轉折點」,「痛苦的正義終於降臨」,而此事也發出了一個明確的訊息,「說明執法問責是非常有必要的」。

GUILTY! Painfully earned justice has finally arrived for George Floyd’s family. This verdict is a turning point in history and sends a clear message on the need for accountability of law enforcement. Justice for Black America is justice for all of America!