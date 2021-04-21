「佛洛伊德之死」關鍵情節大盤點！1張紙鈔釀悲劇　1年後正義降臨

記者葉睿涵／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人跪壓致死案終於塵埃落定，陪審團在20日裁決，美國前警官蕭文（Derek Chauvin）謀殺和過失殺人罪名成立，讓所有關注此案的人都雀躍歡呼，感嘆正義終於降臨。

▲再次點燃美國種族歧視議題的「佛洛伊德之死」的判決終於在20日出爐，下同。（圖／路透）

一張偽鈔引發的悲劇

2020年5月25日，46歲的佛洛伊德在明尼蘇達州一家便利商店買東西時，遭店員懷疑他所付的20美元是假鈔。店員要求佛洛伊德歸還已購買的香菸，卻遭佛洛伊德拒絕，並立刻上車離開。於是店員立刻撥打了911報警求助。

趕到現場的蕭文與同事昆恩（J. Alexander Kueng）和萊恩（Thomas Lane）來到街上，敲打車窗，口氣不耐要求佛洛伊德舉起雙手。當時坐在駕駛座的佛洛伊德神情慌張地詢問，「我做了什麼？」、「拜託不要開槍」、「我不是壞人」。

▲佛洛伊德在去年5月遭警員跪壓8分46秒窒息而死。（圖／路透）

警方隨後將他拉出車外上銬，佛洛伊德在上警車的過程中不斷掙扎。於是，3名警察合力將其按到，蕭文更不顧佛洛伊德的掙扎與呼救，直接單膝跪壓在他的脖子長達8分46秒，直到他不再有任何反應與呼吸為止。

「我不能呼吸」

據法庭文件顯示，當時安裝在警察身上的攝影機完整記錄了佛洛伊德死前的狀況。當時，佛洛伊德被壓制在地後，至少20多次表示他已經無法呼吸，並奮力喘氣告訴蕭文，「你要殺死我了」。

現場的其他路人看不過眼紛紛指出，「他動也不動了」、「你們就要殺了那個人了」，但佛洛伊德的求救與民眾的聲援未受警員理會，他們依舊保持著同樣的姿勢，直到佛洛伊德在痛苦中漸漸沒有聲息。被送院急救的佛洛伊德在1小時後被宣布死亡。

▲▼審判宣布後，民眾為正義終於降臨而雀躍歡呼。（圖／路透）

痛苦的正義降臨

「佛洛伊德之死」的過程全被一旁圍觀的民眾用手機錄下上傳至網路，造成民眾情緒高漲，也讓美國種族歧視議題再度受到關注。全美各地人民發起示威抗議，讓政府不得不正視此案。警方在5月26日宣布將4名涉事警員解職，並緊急對佛洛伊德之死展開調查。

今年4月20日，經過近1年的審理與調查後，陪審團終於做出裁決。據BBC報導，主嫌蕭文的2級謀殺、3級謀殺，與2級過失致死等3項罪名全部成立，並面臨數十年的牢獄之災。這是美國司法史上首次就警方對非裔美國人執法過當問責。

▲陪審團做出裁決，主嫌蕭文謀殺和過失殺人罪成立。（圖／路透）

判決宣布後，群眾們雀躍歡呼、鳴笛慶祝，甚至還有一個身穿粉色外套的小女孩高興地舉起了拳頭，欣喜若狂。弗洛伊德家族的辯護律師克魯普（Ben Crump）表示，這是美國「歷史性的轉折點」，「痛苦的正義終於降臨」，而此事也發出了一個明確的訊息，「說明執法問責是非常有必要的」。