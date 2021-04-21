歐美政府國防金融機構遭入侵　疑中國駭客出手

▲美國國土安全局網路部門已於20日證實此事，但並未點名有哪些機構遭駭。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國資安業者「火眼」（FireEye）20日一份報告指出，在過去數月之中，疑似有中國政府支持的駭客鎖定美國及歐洲各國，入侵政府機構、國防公司及金融機構，利用連線軟體Pulse Secure的虛擬私人網路（VPN）等漏洞出手。現已知美國多達數十個國防機構部門均使用該軟體，這也是美國最新一起網路安全危機。

綜合CNN、路透等外媒報導，政府多個機構及企業使用連線軟體Pulse Secure來進行遠端存取，但駭客高強的複雜手法能避過多重認證關卡，就算軟體重啟或更新，也能持續隱身網路之中。火眼技術總監查爾斯卡瑪卡（Charles Carmakal）指出，對方相當熟悉Pulse Secure軟體，進而成功竊取被害組織的帳戶憑證及其他敏感數據。

依據報告，駭客部分行動早在2020年8月就展開，推測駭客的幕後者可能就是中國政府；查爾斯卡瑪卡透露，駭客可能與中國國家安全部駭客組織APT5有關。火眼旗下品牌麥迪安（Mandiant）指出，APT5多年來鎖定高價值企業網路，一再入侵，目標似乎是鎖定美國及歐亞的航太國防企業；但火眼也說，其他駭客也同樣利用這些漏洞，現階段尚不清楚是否與特定政府有關。

隸屬猶他州資訊軟體公司Ivanti的Pulse Secure表示，公司現已發布補救措施，受影響客戶有限。美國國土安全局網路部門已於20日證實此事，知悉Pulse Secure軟體遭入侵一事，已於3月31日起從旁協助多個實體，但並未點名有哪些機構遭駭。

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