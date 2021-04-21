北韓疑正準備試射SLBM導彈！衛星6度拍到「可疑跡象」

▲衛星相片顯示出，北韓在南浦海軍造船廠SLBM試射平台、駁船的興建與維修。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍事動作頻頻！繼今年4月初新浦造船廠被偵測到船塢移動、駁船位置不同，恐與新造潛艦下水與試射潛射彈道飛彈（SLBM）有關，首都平壤附近的南浦海軍造船廠也於近日被衛星相片發現，軍方在用於試射SLBM的駁船上配置橢圓形物體，疑似正進行試射SLBM的前置作業。不過，也有專家分析，這可能是北韓在慣例上用於欺敵的詐術。

根據《韓聯社》報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的北韓專題網站《跨越緯線》（Beyond Parallel）於當地時間20日發佈報告書，內文引用今年4月起南浦海軍造船廠被拍攝到的6次衛星偵測相片，推斷北韓可能正在SLBM試射駁船上進行前置作業。

報告書中指出，配置在駁船正中央的橢圓柱物體，很有可能是用於試射SLBM的發射管，而北韓運用SLBM的能力，證實其不斷提升核武遏制力，此次SLBM試射的前置準備作業，也突顯出北韓最高領導人金正恩亟欲發展能打擊美國本土的長程彈道導彈的意志。

▲4月13日的衛星相片中，清楚顯示駁船的支撐結構，以及覆蓋在中央安裝位置的防水蓬布，還有處於施工與維修的設備與零件。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

不過報告書也同時表示，由於解析度與拍攝角度上的種種限制，以目前取得的衛星相片來看，無法百分之百斷定駁船上的該橢圓狀物體究竟是否為SLBM的發射管，而衛星相片中可以看到，位於駁船4個角落的支撐結構物體、各種裝備與零件、起重機等。

報告書分析，「儘管各種跡象顯示，該物體為搭載型潛射彈道飛彈（SLBM）的發射管，但直到有更高解析度的相片出爐以前，一切都只能做為推測，以目前的時間的來看，這些活動與跡象所代表的意義不明。」

報告書也推斷，衛星相片所偵測到的這些內容，不排除與北韓正準備進行SLBM試射、完善現有SLBM系統、為SLBM設計新系統、擴張與補修工程、修改駁船操作系統、培訓操作人員，或是與欺瞞戰術、假訊息作戰等有關。

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