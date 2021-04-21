　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓疑正準備試射SLBM導彈！衛星6度拍到「可疑跡象」

▲▼衛星相片顯示出，北韓在南浦海軍造船廠SLBM試射平台、駁船的興建與維修。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

▲衛星相片顯示出，北韓在南浦海軍造船廠SLBM試射平台、駁船的興建與維修。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍事動作頻頻！繼今年4月初新浦造船廠被偵測到船塢移動、駁船位置不同，恐與新造潛艦下水與試射潛射彈道飛彈（SLBM）有關，首都平壤附近的南浦海軍造船廠也於近日被衛星相片發現，軍方在用於試射SLBM的駁船上配置橢圓形物體，疑似正進行試射SLBM的前置作業。不過，也有專家分析，這可能是北韓在慣例上用於欺敵的詐術。

根據《韓聯社》報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的北韓專題網站《跨越緯線》（Beyond Parallel）於當地時間20日發佈報告書，內文引用今年4月起南浦海軍造船廠被拍攝到的6次衛星偵測相片，推斷北韓可能正在SLBM試射駁船上進行前置作業。

報告書中指出，配置在駁船正中央的橢圓柱物體，很有可能是用於試射SLBM的發射管，而北韓運用SLBM的能力，證實其不斷提升核武遏制力，此次SLBM試射的前置準備作業，也突顯出北韓最高領導人金正恩亟欲發展能打擊美國本土的長程彈道導彈的意志。

▲▼4月13日的衛星相片中，清楚顯示駁船的支撐結構，以及覆蓋在中央安裝位置的防水蓬布，還有處於施工與維修的設備與零件。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

▲4月13日的衛星相片中，清楚顯示駁船的支撐結構，以及覆蓋在中央安裝位置的防水蓬布，還有處於施工與維修的設備與零件。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

不過報告書也同時表示，由於解析度與拍攝角度上的種種限制，以目前取得的衛星相片來看，無法百分之百斷定駁船上的該橢圓狀物體究竟是否為SLBM的發射管，而衛星相片中可以看到，位於駁船4個角落的支撐結構物體、各種裝備與零件、起重機等。

報告書分析，「儘管各種跡象顯示，該物體為搭載型潛射彈道飛彈（SLBM）的發射管，但直到有更高解析度的相片出爐以前，一切都只能做為推測，以目前的時間的來看，這些活動與跡象所代表的意義不明。」

報告書也推斷，衛星相片所偵測到的這些內容，不排除與北韓正準備進行SLBM試射、完善現有SLBM系統、為SLBM設計新系統、擴張與補修工程、修改駁船操作系統、培訓操作人員，或是與欺瞞戰術、假訊息作戰等有關。

►北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡
►北韓又要開射！疑似移動SLBM導彈潛艦駁船...拜登、文在寅超頭疼

ET快訊
科大妹年初All in長榮「戶頭剩9千急哭」　3個月神逆轉爽
他到烏克蘭找代理孕母生子！　無法帶回台飆淚求救
姚明愛女10歲就「長到170公分」！　路人看傻
驚悚爆炸畫面曝！豐興煉鋼廠「炸出1000度鐵漿」　2人遭噴濺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

埃及火車出軌升至23死139傷　檢方下令拘留列車司機

「佛洛伊德之死」關鍵情節大盤點！1張紙鈔釀悲劇　1年後正義降臨

辣妻搭警隊直升機！她爽PO影片狂炫耀　員警老公慘被降職

臉書滑到老公出遊照...人妻一看「手指不對勁」　暴怒決定離婚！

北韓疑正準備試射SLBM導彈！衛星6度拍到「可疑跡象」

遺體堆滿火葬場！印度單日27萬確診　火化爐「過度使用」熔化崩塌

烏克蘭總統喊話普丁「見面和談吧」　新衛星照曝！俄基地排滿戰機

美國白人警「跪殺佛洛伊德」有罪　拜登：反種族歧視邁大步

歐美政府國防金融機構遭入侵　疑中國駭客出手

「俄國鳴人」闖馬路　秒被撞飛空翻360度！直接撞凹引擎蓋車主傻了

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

全球僅10萬人有...開箱夢幻黑卡 證實4傳說！蔡依林門票竟能幫搶

中台+烏俄 兩條戰線埋第三次世界大戰隱憂? CNN:拜登上任不到90天 世界越來越危險?｜20210417慧眼看天下第143集

北市租屋1千元「佛送1萬生活費」 限女大生！女屋主：要喜歡小孩

男童突落軌！視障母無助急揮手　英勇男衝火車前...10秒救人脫困

埃及火車出軌升至23死139傷　檢方下令拘留列車司機

「佛洛伊德之死」關鍵情節大盤點！1張紙鈔釀悲劇　1年後正義降臨

辣妻搭警隊直升機！她爽PO影片狂炫耀　員警老公慘被降職

臉書滑到老公出遊照...人妻一看「手指不對勁」　暴怒決定離婚！

北韓疑正準備試射SLBM導彈！衛星6度拍到「可疑跡象」

遺體堆滿火葬場！印度單日27萬確診　火化爐「過度使用」熔化崩塌

烏克蘭總統喊話普丁「見面和談吧」　新衛星照曝！俄基地排滿戰機

美國白人警「跪殺佛洛伊德」有罪　拜登：反種族歧視邁大步

歐美政府國防金融機構遭入侵　疑中國駭客出手

「俄國鳴人」闖馬路　秒被撞飛空翻360度！直接撞凹引擎蓋車主傻了

《TIFF長笛無極限－開幕協奏曲之夜》4／28展開

AKMU秀賢低潮想引退「音樂變得無趣」　諮詢IU獲得力量…粉絲心疼

婆婆逼吃垃圾！30歲苦命媳遭尪凌虐3年　「只能住豬圈」瘦成骷髏

台股基金規模站穩3千億！創近11年新高

發揚曼巴精神！Kobe公司註冊13商標　告別Nike醞釀推出專屬品牌

廣達MacBook組件圖傳遭駭　高虹安：恐衝擊我國科技業

友達MicroLED新利器　彭双浪：室內LED顯示的時代已來臨

政院護航丁怡銘被游錫堃打臉　黃暐瀚：羅秉成身為發言人不能說謊

埃及火車出軌升至23死139傷　檢方下令拘留列車司機

「佛洛伊德之死」關鍵情節大盤點！1張紙鈔釀悲劇　1年後正義降臨

國際熱門新聞

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

快訊／孫中山孫女孫穗華逝世！享壽96歲

39歲打工男同時交往35女！　騙生日禮物手法曝

他「坐欄杆」拍照　下秒跌落水壩

她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容

佛洛伊德壓頸致死案宣判！　惡警官謀殺罪成立

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

大卡車追撞小車　一家5口遭壓扁亡

印度飛抵香港航班　全機53人確診新冠肺炎

超載休旅車失控衝下溝渠　13死包括7兒童

鴻海與威州新協議曝光　聘僱員工1.3萬大降至1454人

全球疫情升溫　美股連兩天收低

歐盟：嬌生疫苗與罕見血栓可能有關　應加警語

更多熱門

相關新聞

白警跪殺有罪　拜登：反種族歧視邁大步

白警跪殺有罪　拜登：反種族歧視邁大步

美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）「佛洛伊德事件」判決20日成立，總統拜登表示，美國對抗系統性種族歧視「向前邁進一大步」，持續呼籲國會迅速採取行動，解決警務改革問題。陪審團在經過2日商議後，宣判主嫌警察蕭文（Derek Chauvin）2項謀殺罪及1項過失殺人罪成立，讓美國大批民眾鬆了一口氣。

公園遇飢餓黑熊　男倒退走1公里逃死

公園遇飢餓黑熊　男倒退走1公里逃死

美國防機構遭入侵　疑中國駭客出手

美國防機構遭入侵　疑中國駭客出手

日本擬三度發佈「緊急事態」！

日本擬三度發佈「緊急事態」！

美媒曝：習近平首席禮賓官將駐美

美媒曝：習近平首席禮賓官將駐美

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武北韓朝鮮潛射彈道飛彈SLBM試射南浦

讀者迴響

熱門新聞

《全明星2》隊內戀愛曝！

自倒精液懷孕！人妻求愛遭拒「過15年無性生活」

《全明星》爆采子受害者再＋１！

許瑋甯爆悄斷2年婚！

許瑋甯好友證實「不是情變是婚變」

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

單次92分鐘！鳳梨鼠薯「傳說級房事」　美女博士回應了

新婚夜毀了　員工當招待成紅包小偷

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

采子10字「放電手法」讓眾男星暈船

快訊／iPhone 12出紫色新機！4月30日上市　成發表會意外驚喜

午後雷雨要來了！舒力基準備90度轉彎　明顯水氣周日到

公開告白喜歡王子14年！　下秒釣出本尊親回

荳荳遭批「濫用影響力」網路公審！意圖毀了采子、何孟遠

監視器影像回傳大陸？台灣海底撈回應了

更多

最夯影音

更多
焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...
捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面