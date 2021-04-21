18歲情侶全裸「背後衝刺」活春宮　她目擊嗨爆狂叫！結局卻超失望

▲英國市中心街頭驚見活春宮。（圖／翻攝Snapchat）

記者張寧倢／編譯

情趣商店驚見活春宮！英國蘭開夏郡（Lancashire）一對膽大情侶17日深夜在連鎖的情趣內衣店門口直接「裸體開戰」，路過民眾趕緊拿起手機拍下兩人的激情時刻。由於野戰場面太令人害羞，一名女子不禁高聲尖叫，連警察現身逮人時她也跟著惋惜地說，「喔不！」

▲英國小情侶絲毫不在意他人眼光，公然進行性行為。（圖／翻攝Snapchat）

根據《太陽報》報導，英國情趣玩具與內衣商店「Ann Summers」位於普雷斯頓（Preston）市中心的分店竟上演活春宮。一段被分享在Snapchat上的影片顯示，一對全身光裸的年輕男女17日晚間10時左右出現在店家門外，只見女方一邊抓著路邊樹幹，一邊忘情地回頭望向男子，而男方當時則是努力地進行「背後衝刺」，兩人接著還換地方繼續「啪啪」，完全不在意旁人眼光。

路過民眾直擊這般令人臉紅心跳的激情場面，除了拿起手機拍攝外，影片中還能聽見一名女子忍不住也高聲尖叫，「喔！我的老天！」（Oh, my God!），聽起來似乎相當意外與興奮。然而，影片的最後出現了大約5位警察，朝著這對正在「運動」的情侶走去，並驅散附近人群。此時旁觀女子看見野戰被迫中止，更以惋惜語氣說「喔不！」（Oh, No!）

目擊者向《太陽報》表示，或許這兩人真的很渴望，但這樣的行為實在不尋常，附近路人全都嚇傻了，他們還是繼續做下去，甚至加快了速度，「搞不好是看到櫥窗裡的情趣內衣後，對他倆起了什麼奇怪的作用，或是被防疫封鎖政策逼急了。」蘭開夏郡警方證實，他們是當地一名19歲男子與18歲的女子，已經被帶到警局進行約談。

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