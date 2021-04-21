　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲情侶全裸「背後衝刺」活春宮　她目擊嗨爆狂叫！結局卻超失望

▲▼英國驚見活春宮。（圖／翻攝外稿）

▲英國市中心街頭驚見活春宮。（圖／翻攝Snapchat）

記者張寧倢／編譯

情趣商店驚見活春宮！英國蘭開夏郡（Lancashire）一對膽大情侶17日深夜在連鎖的情趣內衣店門口直接「裸體開戰」，路過民眾趕緊拿起手機拍下兩人的激情時刻。由於野戰場面太令人害羞，一名女子不禁高聲尖叫，連警察現身逮人時她也跟著惋惜地說，「喔不！」

▲▼英國驚見活春宮。（圖／翻攝外稿）

▲英國小情侶絲毫不在意他人眼光，公然進行性行為。（圖／翻攝Snapchat）

根據《太陽報》報導，英國情趣玩具與內衣商店「Ann Summers」位於普雷斯頓（Preston）市中心的分店竟上演活春宮。一段被分享在Snapchat上的影片顯示，一對全身光裸的年輕男女17日晚間10時左右出現在店家門外，只見女方一邊抓著路邊樹幹，一邊忘情地回頭望向男子，而男方當時則是努力地進行「背後衝刺」，兩人接著還換地方繼續「啪啪」，完全不在意旁人眼光。

路過民眾直擊這般令人臉紅心跳的激情場面，除了拿起手機拍攝外，影片中還能聽見一名女子忍不住也高聲尖叫，「喔！我的老天！」（Oh, my God!），聽起來似乎相當意外與興奮。然而，影片的最後出現了大約5位警察，朝著這對正在「運動」的情侶走去，並驅散附近人群。此時旁觀女子看見野戰被迫中止，更以惋惜語氣說「喔不！」（Oh, No!）

目擊者向《太陽報》表示，或許這兩人真的很渴望，但這樣的行為實在不尋常，附近路人全都嚇傻了，他們還是繼續做下去，甚至加快了速度，「搞不好是看到櫥窗裡的情趣內衣後，對他倆起了什麼奇怪的作用，或是被防疫封鎖政策逼急了。」蘭開夏郡警方證實，他們是當地一名19歲男子與18歲的女子，已經被帶到警局進行約談。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
到西子灣游泳　一上岸驚見身上全是「噁臭黑油」
身分證有「這數字」　中幾個就免費送幾杯啤酒
女兒公園沙堆玩一半「挖到致命凶器」！媽嚇壞又翻到6塊
快訊／澎湖男潑汽油燒妻！自己也70%燒傷雙命危　直升機送台中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐美政府國防金融機構遭入侵　疑中國駭客出手

「俄國鳴人」火影跑過馬路！秒遭對向車撞飛空翻　奇蹟無傷畫面曝

日本擬三度發佈「緊急事態」！東京大阪3都府縣疫情告急　醫療緊繃

18歲情侶全裸「背後衝刺」活春宮　她目擊嗨爆狂叫！結局卻超失望

美媒曝：習近平「首席禮賓官」秦剛將駐美　美國務次卿出使北京

美國國會近年最大「抗中」法案！反制對台野心　估21日通過委員會

快訊／前首相安倍晉三參拜靖國神社！　菅義偉再供奉「真榊」祭品

百萬網紅用嘴餵「巨骨舌魚」！　瞬間被撞頭掉進缸裡沉沒

大卡車追撞小車「1秒夾殺成鐵餅」　一家5口遭活活壓扁亡

超載休旅車肇事13死！失控暴衝下溝渠　死者包括7兒童

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

全球僅10萬人有...開箱夢幻黑卡 證實4傳說！蔡依林門票竟能幫搶

中台+烏俄 兩條戰線埋第三次世界大戰隱憂? CNN:拜登上任不到90天 世界越來越危險?｜20210417慧眼看天下第143集

北市租屋1千元「佛送1萬生活費」 限女大生！女屋主：要喜歡小孩

男童突落軌！視障母無助急揮手　英勇男衝火車前...10秒救人脫困

歐美政府國防金融機構遭入侵　疑中國駭客出手

「俄國鳴人」火影跑過馬路！秒遭對向車撞飛空翻　奇蹟無傷畫面曝

日本擬三度發佈「緊急事態」！東京大阪3都府縣疫情告急　醫療緊繃

18歲情侶全裸「背後衝刺」活春宮　她目擊嗨爆狂叫！結局卻超失望

美媒曝：習近平「首席禮賓官」秦剛將駐美　美國務次卿出使北京

美國國會近年最大「抗中」法案！反制對台野心　估21日通過委員會

快訊／前首相安倍晉三參拜靖國神社！　菅義偉再供奉「真榊」祭品

百萬網紅用嘴餵「巨骨舌魚」！　瞬間被撞頭掉進缸裡沉沒

大卡車追撞小車「1秒夾殺成鐵餅」　一家5口遭活活壓扁亡

超載休旅車肇事13死！失控暴衝下溝渠　死者包括7兒童

豐興鋼鐵爆炸意外「公司回應了！」 財務損失約10萬元

西子灣「泳客變黑人」！海保署調衛星揪汙染源　最重罰150萬

吃隔夜菜害致癌「變質關鍵」曝光！食藥署：1動作防細菌狂長

生育率墊底》沈政男／生小孩已成劣等財　房價高讓有房者更不願生

大谷翔平80球投滿4局「打卡下班」　飆7K、6保送無失分

彰化男失聯整晚！轎車詭停國3路肩「墜橋慘死」　家屬接噩耗崩潰　

大媽「電梯搭到2樓」硬卡位擋按鈕　排隊上班族全被關門外

原能會主委謝曉星不願受訪　與媒體發生口角

歐美政府國防金融機構遭入侵　疑中國駭客出手

西子灣晨泳全身黑！泳客洗到爆氣：無良船隻…噁臭廢油綿延50m遠

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

國際熱門新聞

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

快訊／孫中山孫女孫穗華逝世！享壽96歲

他「坐欄杆」拍照　下秒跌落水壩

她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容

佛洛伊德壓頸致死案宣判！　惡警官謀殺罪成立

39歲打工男同時交往35女！　騙生日禮物手法曝

大卡車追撞小車　一家5口遭壓扁亡

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

印度飛抵香港航班　全機53人確診新冠肺炎

超載休旅車失控衝下溝渠　13死包括7兒童

鴻海與威州新協議曝光　聘僱員工1.3萬大降至1454人

全球疫情升溫　美股連兩天收低

歐盟：嬌生疫苗與罕見血栓可能有關　應加警語

更多熱門

相關新聞

沒戴老花眼鏡 讓他中456萬元

沒戴老花眼鏡 讓他中456萬元

英國達比郡一名80歲老爺爺，雖然有固定買彩券習慣卻都沒中，沒想到某天他去買時沒戴老花眼鏡，因為看不清楚號碼隨手買的彩券，竟然讓他贏得樂透大獎，獲得英鎊116,124元（約台幣456萬元）。

監視器曝真相…「火場英雄」竟是縱火犯

監視器曝真相…「火場英雄」竟是縱火犯

俄國「特務拍檔」超殺！爆軍火庫、毒殺間諜

俄國「特務拍檔」超殺！爆軍火庫、毒殺間諜

阿金「狂吞」AirPods！開刀取出後竟還能用

阿金「狂吞」AirPods！開刀取出後竟還能用

定居北韓被監視2年多！英外交官妻出書認了

定居北韓被監視2年多！英外交官妻出書認了

關鍵字：

英國活春宮露出裸體性行為野戰

讀者迴響

熱門新聞

《全明星2》隊內戀愛曝！

自倒精液懷孕！人妻求愛遭拒「過15年無性生活」

《全明星》爆采子受害者再＋１！

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

許瑋甯好友證實「不是情變是婚變」

單次92分鐘！鳳梨鼠薯「傳說級房事」　美女博士回應了

新婚夜毀了　員工當招待成紅包小偷

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

午後雷雨要來了！舒力基準備90度轉彎　明顯水氣周日到

公開告白喜歡王子14年！　下秒釣出本尊親回

監視器影像回傳大陸？台灣海底撈回應了

快訊／iPhone 12出紫色新機！4月30日上市　成發表會意外驚喜

荳荳遭批「濫用影響力」網路公審！意圖毀了采子、何孟遠

即／新莊大停水　2萬戶沒水用17小時

采子10字「放電手法」讓眾男星暈船

更多

最夯影音

更多
焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...

焦凡凡「怪手勢+謎之自信」問婁峻碩幾點回家♥　他一旁尷尬癌：我今天不回家了...
捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

捷運上太吵被阿伯勸「小聲一點」 白衣男女組狂罵髒話：叫警察啊

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

汽車誤闖「專用道」卡滿橋直直開 後方車輛嚇歪：沒看過四輪機車！

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

Albee錄影哭了！嫌花蓮餐廳難吃被罵6年　哽咽發抖道歉：人生最大錯誤

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

德籍空姐全家在台灣生活20幾年 拿不到永居權嘆：我屬於哪裡？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面