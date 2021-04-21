美國白人警「跪殺佛洛伊德」有罪　拜登：反種族歧視邁大步

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）「佛洛伊德事件」判決20日成立，總統拜登表示，美國對抗系統性種族歧視「向前邁進一大步」，持續呼籲國會迅速採取行動，解決警務改革問題。陪審團在經過2日商議後，宣判主嫌警察蕭文（Derek Chauvin）2項謀殺罪及1項過失殺人罪成立。

拜登在判決公布後強調，「這是光天化日下的謀殺，讓全世界都看清美國系統性種族歧視，是我們的一大污點」，美國還有很長一段路要走，人們需要直視仇恨，改變心態及思想。他親自致電佛洛伊德家人，「我們都鬆了一口氣，沒有什麼可以讓一切好轉，但至少現在有了一些正義」，並向佛洛伊德小女兒吉安納說到，「爸爸真的改變了世界。」

▲佛洛伊德弟弟在起訴成功後情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）

美國副總統賀錦麗（Kamilla Harris）強調，刑事司法長期存在不平等，種族歧視正阻止國家實現「人人享有自由和公正」承諾，並阻礙國家發展潛力。

拜登多次承諾打擊美國警察種族歧視，幫助選舉中大力支持自己的非裔民眾，並提倡《佛洛伊德治安法》，此法在參議院造成兩極反應。他在20日審判結果出爐前透露，自己「祈禱判決正確，應該是沒有異議的。」

46歲的佛洛伊德（George Floyd）去年5月遭警察因懷疑使用假鈔遭逮補，事發影片顯示他面朝下趴在地上，遭警察蕭文跪壓脖子，持續9分29秒，過程中不斷呼救「我不能呼吸了，拜託，我不能呼吸了」，隨後窒息身亡，引發全美「黑人生命也很重要」一系列示威與暴動。

快訊／佛洛伊德壓頸致死案宣判 惡警2謀殺、1過失殺人罪成立

President Biden and VP Harris call the Floyd family after the GUILTY verdict! Thank you @POTUS & @VP for your support! We hope that we can count on you for the police reform we NEED in America! pic.twitter.com/cg4V2D5tlI — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021

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