美國白人警「跪殺佛洛伊德」有罪　拜登：反種族歧視邁大步

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國明尼阿波利斯市(Minneapolis)「佛洛伊德事件」判決20日成立,總統拜登表示,美國對抗系統性種族歧視「向前邁進一大步」,持續呼籲國會迅速採取行動,解決警務改革問題。陪審團在經過2日商議後,宣判主嫌警察蕭文(Derek Chauvin)2項謀殺罪及1項過失殺人罪成立。

拜登在判決公布後強調,「這是光天化日下的謀殺,讓全世界都看清美國系統性種族歧視,是我們的一大污點」,美國還有很長一段路要走,人們需要直視仇恨,改變心態及思想。他親自致電佛洛伊德家人,「我們都鬆了一口氣,沒有什麼可以讓一切好轉,但至少現在有了一些正義」,並向佛洛伊德小女兒吉安納說到,「爸爸真的改變了世界。」

▲佛洛伊德弟弟在起訴成功後情緒激動。(圖/達志影像/美聯社)

美國副總統賀錦麗(Kamilla Harris)強調,刑事司法長期存在不平等,種族歧視正阻止國家實現「人人享有自由和公正」承諾,並阻礙國家發展潛力。

拜登多次承諾打擊美國警察種族歧視,幫助選舉中大力支持自己的非裔民眾,並提倡《佛洛伊德治安法》,此法在參議院造成兩極反應。他在20日審判結果出爐前透露,自己「祈禱判決正確,應該是沒有異議的。」

46歲的佛洛伊德(George Floyd)去年5月遭警察因懷疑使用假鈔遭逮補,事發影片顯示他面朝下趴在地上,遭警察蕭文跪壓脖子,持續9分29秒,過程中不斷呼救「我不能呼吸了,拜託,我不能呼吸了」,隨後窒息身亡,引發全美「黑人生命也很重要」一系列示威與暴動。

快訊/佛洛伊德壓頸致死案宣判 惡警2謀殺、1過失殺人罪成立

President Biden and VP Harris call the Floyd family after the GUILTY verdict! Thank you @POTUS & @VP for your support! We hope that we can count on you for the police reform we NEED in America! pic.twitter.com/cg4V2D5tlI