大卡車追撞小車「1秒夾殺成鐵餅」　一家5口遭活活壓扁亡

Imagens impressionantes mostram o momento do trágico acidente na Br-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. pic.twitter.com/Ovfe4ZLGhx — JL2 - TV Liberal (@JL2edicao) April 19, 2021

記者黃翊婷／綜合報導

巴西帕拉州（Pará）19日發生一起恐怖車禍，45歲的瑪西奧開車載著妻子狄娜以及另外3名孩子外出，沒想到卻在前往卡斯塔尼亞爾的路上遭後方大卡車追撞，僅僅1秒就被連人帶車夾扁，5人當場死亡。

在短短11秒的影片中，只見瑪西奧（Márcio Sidney）駕駛的車輛與前方的大卡車保持一定的距離，雙方車速都不快，但下一秒鐘後方的大卡車不知道為什麼突然加速，直接撞上瑪西奧的車尾，並繼續往前推撞上前車。

▲事發影片被上傳至推特。（圖／翻攝自推特／@JL2edicao）

由於撞擊力道很大，瑪西奧的車幾乎是在瞬間被夾扁，39歲的妻子狄娜（Dina Charlene）以及3名孩子（17歲、2歲、1歲）也當場斃命。綜合《Estradas》等巴西媒體報導，當地警方表示，救援人員到場時，明顯可見駕駛瑪西奧卡在車內，原本以為受困民眾只有一人，等到切割車體之後，才發現另外4名已經明顯死亡的乘客。

警方表示，大卡車上載的是水泥，至於為何會發生追撞事故，有沒有可能是卡車駕駛使用手機、吸毒或是太過疲勞所致，目前都還在調查當中。