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39歲男同時交往35女！「騙生日禮物」手法曝　被記者堵到一路逃

記者陳俊宏／綜合報導

「婦仇者聯盟」反擊了！日本39歲男子宮川隆史被指控同時至少有35名女友，他被記者詢問時，嚇得落荒而逃。現在他因涉嫌詐欺罪嫌被逮，但保持緘默，「在律師來之前，我不想談論任何事情。」

日媒《MBS NEWS》報導，宮川隆史是名兼職工人，居無定所，他是11月13日出生，卻以謊稱生日為手段，向約會女子討禮物，他對一名以結婚為交往前提的47歲女子，說生日2月22日，另向一名40歲女子聲稱生日是7月，還對一名35歲女子說生日是4月，因此獲得了2萬日幣電子支付、3萬日圓西裝等共10萬日圓（約新台幣2.6萬元）的禮物。

▼宮川隆史被指控至少同時和35名女子交往。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲情侶,約會（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

被害女子控訴，宮川隆史至少同時與35名女子交往，還賣蓮蓬頭、淨水器等直銷產品。這些無辜被騙的女子2月成立受害者協會，並向警方報案。日媒也曝光他和女子的交往照片，只見他燦笑、張大嘴巴和對方合照。

《MBS NEWS》記者今年1月在大阪北區直擊，宮川隆史提著一個LV包包走在街頭，立刻上前詢問，「宮川隆史先生嗎？」只見他否認身分，在鬧區一路跑給記者追，最後消失在一家室內商場。目前他因涉嫌詐欺罪嫌被逮，但保持緘默，「在律師來之前，我不想談論任何事情。」

這則新聞也被PTT網友分享，大家紛紛留言，「人帥真好」、「阿姨們，我不想努力了」、「時間管理大師」、「一天也才24小時，35人...」

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