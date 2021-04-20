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快訊／世界醫師會「挺台灣加入WHO」22：1通過表決　僅中國反對！

▲▼國際最新消息快訊圖。

▲「世界醫師會」（WMA）以22：1表決通過，支持台灣加入WHO。

中央社記者蘇龍麒台北20日電

世界醫師會（WMA） 今天舉行首爾理事會，會議採視訊方式進行，台灣醫師 會理事長、民進黨立委邱泰源以WMA理事身分參與，雖在中國代表反對下，仍以22：1通過台灣提案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

世界醫師會首爾理事會今天舉行，由韓國主辦，受疫情影響，這次會議仍採視訊方式進行。 這次會議將討論「支持台灣參與WHA及WHO相關機制 」決議文的修正案，邱泰源及10多名台灣醫界代表與會 。

台灣醫師會發布新聞稿指出，會議一開始由台大醫院副教授程劭儀代表，在會中發言向各國代表闡述台灣 COVID-19防疫策略與公會深入基層實戰的成果等，以實 證資料說明台灣在參與WHO相關機制所受到的阻礙及困 難，呼籲各國落實WHO憲章精神，政治因素不應凌駕健康之上，呼籲讓台灣參與WHO，並強調Taiwan can help and Taiwan is helping（台灣能夠幫助且台灣正在幫助）。

中國醫師會依然再提出反對提案，並一再強勢聲稱台灣是中國一部分，台灣人的健康中國會照顧等。 經過激烈論辯後，中國醫師會所提案要求取消這項決議文未獲通過。

而台灣提出的決議文修正案，最終以 22：1懸殊票數獲得通過。對於台灣的提案能夠獲得通過，邱泰源感謝總統蔡英文一直以來的支持，以及台灣政府行政部門、尤其外交部的大力幫忙，也感謝各界友人的關心及支持。

台灣醫師會表示，世界醫師會多年來支持台灣加入 WHO，更於2005年通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織。在全球COVID-19疫情仍沒法平息之際，這次台灣 醫師會提出的修正決議文獲通過，代表國際醫界普遍認 同健康為基本人權及普世原則，不應受政治影響，同時也顯示出台灣各項優質醫療及成功防疫模式受到各國的高度肯定。

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