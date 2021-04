查德總統德比「對抗反抗軍」陣亡　前1天才剛當選第6任總統

▲查德總統德比(Idriss Deby Itno)因為在前線指揮作戰陣亡。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

在中非國家查德執政30年的總統德比(Idriss Deby Itno) ,因為日前親上前線指揮軍隊作戰,遭到反抗軍攻擊受傷,送往醫院救治,在今天宣告不治身亡,享壽68歲,然而在他死前1天,查德選舉委員會才宣布德比當選第6任總統。

綜合外媒報導,查德陸軍發言人 Azem Bermandoa Agouna透過國家電台宣布,總統為了捍衛國家領土完整而犧牲,總統的兒子卡卡將軍(Mahamat Kaka)將被任命為臨時元首。臨時政府將有為期18個月的任期。

德比18、19日前往發生戰爭的中西部地區,遭到反抗軍「查德改革與共和陣線」(Front for Change and Concord in Chad )的襲擊,德比受傷後被直升機後送到距離400公里遠的首都恩賈梅納(N'djamena)。

今年68歲的德比本身就是軍人出身,1990年發動政變上台,是西方在非洲沙赫爾地區(Sahel)反聖戰士行動的主要盟友,這次的查德總統大選,主要有6位候選人,但是因為在野勢力分裂,缺乏有競爭力的競選對手,德比在11日舉行的總統大選獲勝,19日選委會公布德比的得票率79.32%,卻在確認當選的隔天過世。