查德總統德比「對抗反抗軍」陣亡　前1天才剛當選第6任總統

▲查德總統德比（Idriss Deby Itno）因為在前線指揮作戰陣亡。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

在中非國家查德執政30年的總統德比（Idriss Deby Itno） ，因為日前親上前線指揮軍隊作戰，遭到反抗軍攻擊受傷，送往醫院救治，在今天宣告不治身亡，享壽68歲，然而在他死前1天，查德選舉委員會才宣布德比當選第6任總統。

綜合外媒報導，查德陸軍發言人 Azem Bermandoa Agouna透過國家電台宣布，總統為了捍衛國家領土完整而犧牲，總統的兒子卡卡將軍（Mahamat Kaka）將被任命為臨時元首。臨時政府將有為期18個月的任期。

德比18、19日前往發生戰爭的中西部地區，遭到反抗軍「查德改革與共和陣線」（Front for Change and Concord in Chad ）的襲擊，德比受傷後被直升機後送到距離400公里遠的首都恩賈梅納（N'djamena）。

今年68歲的德比本身就是軍人出身，1990年發動政變上台，是西方在非洲沙赫爾地區（Sahel）反聖戰士行動的主要盟友，這次的查德總統大選，主要有6位候選人，但是因為在野勢力分裂，缺乏有競爭力的競選對手，德比在11日舉行的總統大選獲勝，19日選委會公布德比的得票率79.32%，卻在確認當選的隔天過世。