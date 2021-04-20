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她在家做甜甜圈…「1錯誤動作」熱油鍋瞬間炸開！　半臉灼傷毀容

▲▼她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容。（圖／翻攝自IG／charlenechew）

▲莎琳錯將熱油鍋沖水導致油噴起臉部嚴重灼傷。（圖／翻攝自IG／charlenechew）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡23歲女子莎琳（Charlene Chew）去年和前男友在家中炸甜甜圈時，因男生未將火關掉，等她發現時整間房子已經煙霧瀰漫，她情急之下將整個油鍋拿到水槽中沖水，結果這錯誤的一步，讓整個熱油炸到她臉上，導致她臉部幾乎毀容，儘管已治療半年，臉部仍可見到清晰的疤痕。

根據《聯合早報》報導，莎琳去年10月在澳洲墨爾本和前男友在家中炸甜甜圈時，因男生未將火關掉，等她察覺時，整間屋子都已佈滿濃煙。結果她情急之下竟將滿是熱油的鍋子，直接放到水槽沖水，這錯誤的一步讓整鍋熱油炸開，她的臉部、頸部和手臂全被灼傷。

▲▼她炸甜甜圈「1錯誤動作」半臉毀容。（圖／翻攝自IG／charlenechew）

▲莎琳正積極接受植皮治療。（圖／翻攝自IG／charlenechew）

莎琳表示，「那是難以形容的痛，我整個人就蹲在地上，然後就一直大聲哭喊。」緊急送醫後，莎琳進行了數次清創手術，每次都讓她痛不欲生，半邊臉都需要接受植皮，最後在醫院住了三個星期，臉部也用繃帶至少包了一個月。

回憶起當時的狀況，莎琳說，她曾經有段低潮時期，只能不停地否定自己，「我感覺自己的身份被剝奪了，照鏡子看到自己的臉，我不明白了什麼事情，我完全認不出自己。」在復健師和家人的陪伴之下，這半年來莎琳已逐漸康復，但臉部植皮仍需花上兩年的時間才能完全復原。

在復健的過程中，莎琳決定將她的經歷po上網路，透過IG和TikTok分享整個復原過程，希望能夠帶給和她一樣的燒燙傷病患一點鼓勵，目前已經有超過17萬追蹤者。她也表示，「無論是好是壞，改變是人生中唯一不變的事，每個人都有權利選擇自己該如何面對一切。」

@charlenechew3005

Reply to @user66970486565 ##burns ##burnssurvivor ##recovery ##makeup ##hair ##tiktoker ##fyp

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