男不戴口罩還爆氣！警慘遭「手臂夾車窗」　懸空拖行影片曝光

記者張寧倢／編譯

美國明尼蘇達州13日才發生女警誤殺非裔事件，14日就傳出襲警事件。涉案的61歲男性盧克（Luke Oeltjenbruns）前往當地家居賣場購物，被店員提醒應戴上口罩，不料他竟突然暴怒攻擊店員，警方到場後他也未聽規勸，抓住員警的手臂直接關上車窗，將員警整個人懸空拖行，駛離現場。

▲明尼蘇達州一名警察遭嫌犯以車窗夾住手臂並施暴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《Insider》報導，盧克14日在明尼蘇達一家家居賣場購物時，因不滿店員要求他戴口罩，遂抓起木材暴打店員。警方到場處理後，在停車場發現開著白色皮卡車的盧克，於是以「慢速追捕」將他圍堵到紅燈處，沒想到，就在員警西克曼（Steven Sickmann）上前強行逮人之際，盧克竟一把抓住西克曼伸進車內的右臂，並迅速關上車窗，接著猛踩油門撞開阻擋的警車，逃離了現場。

根據目擊者拍下的影片可以看見，西克曼整個人被困在車門邊，在行駛狀態下，幾乎是以懸空的方式被盧克持續拖行。起訴書中提到，西克曼後來拿起擊破槌想要打破車窗逃脫，盧克卻搶下了槌子，對著西克曼的頭部一陣猛敲。報導稱，目前西克曼仍因傷住院中，但情況已經穩定。

報導指出，盧克16日被以一級攻擊罪與2項二級攻擊罪遭到檢方起訴，而他目前正關押獄中，現金保釋金為10萬美元。盧克的公設辯護律師在法庭上表示，盧克是一名退伍軍人，患有創傷後壓力症候群（PTSD）。

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