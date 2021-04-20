5分鐘就有結果！　日本成功開發「全球最快」新冠檢測技術

▲現行的PCR檢測需等待1小時才有結果。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本理化學研究所的研究團隊19日宣布，已成功研發出新的新冠肺炎檢測技術，只要5分鐘就能得知結果，儘管成本較高，但能夠快速且準確地分析大量檢體，有助於快速掌握疫情，預計最快2年內就能投入市場使用。

根據《共同社》報導，日本理化學研究所和東京大學等專家組成的研究團隊，19日在《Communications Biology》刊登的最新研究指出，他們已成功開發新的新冠肺炎檢測技術，只要短短5分鐘就能得知結果，相較於現行聚合酶連鎖反應（PCR）檢測需花上一小時，此技術更能夠在短時間內準確分析大量檢體。

此次新開發的「SATORI檢測法」是利用唾液與特殊酶（CRISPR-Cas13a）混合反應，若是檢體中含有新冠病毒，黏附在試管上的酶就會發出螢光，反之則不會發光。

理研主任研究員渡邊力指出，團隊將和民間企業合作，預計在未來兩年內投入市場使用；據了解，SATORI檢測法的成本約在9美元（約台幣256元），PCR檢測則為5美元（約台幣142元）。

根據NHK統計，日本新冠肺炎確診數達53萬9968例，死亡數達9696人。大阪府13日到18日的這段期間，連6日新增確診病例數破1000例，將要求中央政府宣布大阪府第3次進入緊急狀態。

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