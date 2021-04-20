台灣新聞自由亞洲第2名！追逐腥羶色「落後南韓」：恐受中國掌控

▲無國界記者公佈2021全球新聞自由排行。（圖／翻攝自RSF官網）

記者羅翊宬／綜合報導

促進、捍衛新聞自由的國際非政府組織「無國界記者」（RSF），於20日發佈今年度的新聞自由指數，其中南韓與台灣依舊在亞洲居冠、亞軍地位，分別位於世界排行的第42、43名，挪威與芬蘭則奪下全球新聞自由度冠亞軍寶座，至於中國與北韓則依然敬陪末座，居全球的177、179名。

綜合外媒報導，無國界記者20日在推特上發佈《2021新聞自由指數》，並於台灣時間晚間11時召開線上記者會，該組織的東亞辦事處主任艾偉昂（Cedric Alviani）分析此次評分的基準與關鍵原因。他表示，南韓與台灣在新聞自由程度上相同，皆受到來自政治與商業利益的巨大影響，不過台灣媒體須面臨編採內容較缺乏獨立性的問題。

他認為，台灣媒體在報導上的呈現方式，會讓閱聽人難以分辨到底是新聞內容報導、還是屬於業配文章，且台灣媒體在內容上充斥腥羶色，而業者更以追求利潤與營收為優先，反而會使北京當局與勢力趁虛而入，受到其操控散播假訊息。

▲▼南韓與台灣新聞自由度全球排第42、43名，在亞洲位列冠亞軍。（圖／CFP）

根據韓媒《Media Today》（미디어오늘）報導，南韓連續2年在新聞度全球排行中奪下第42名的成績，與台灣並列亞洲冠亞軍。報導指出，南韓在朴槿惠執政的2016年，新聞自由一度慘遭政府打擊，全球排行跌到第70名，成為與經濟水平相比，新聞自由度較惡劣的國家；然而文在寅就任總統後，新聞自由度便恢復至盧武鉉執政時的水平（2006年南韓全球排行第31名），2019年排行第41名、2020年為第42名。

中國今年新聞自由度全球排行第177名，無國界記者對此表示，「習近平2013年就任中國國家主席後，嚴格管控網路、加強政令宣導，達到史無前例的水準，透過中共中央網絡安全和信息化委員辦公室（CAC）實施廣範圍的舉措，嚴格管控9億8900萬名網路使用者，而中國當局也藉由新冠肺炎（COVID-19）大流行，來達成控管網路情報流通。」

至於全球排行第179名的北韓，無國界記者表示，北韓公民只要閱讀總部位於海外的媒體報社機關，就有可能遭到當局關押進政治收容所。

▲馬來西亞以新冠疫情打擊假新聞為由，控管該國新聞自由與資訊流通。（圖／路透社）

另外，亞洲、中東、歐洲國家受新冠疫情影響，新聞自由呈「劇烈惡化」，其中馬來西亞是近一兩年來新聞自由指數退步最多的國家，世界排名從第18名慘跌至第119名。該組織分析，馬來西亞當局藉由新冠疫情來打擊「假新聞」，對此還特別頒布緊急法令，於3月12日生效，無論在國內或是海外的馬來西亞公民皆適用此法，警察可獲得授權取得電腦密碼等數據資料，引發極大爭議。

此次全球排行前10名的國家，分別是挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、哥斯大黎加、荷蘭、牙買加、紐西蘭、葡萄牙、瑞士；倒數前5名的國家則分別是厄利垂亞、北韓、土庫曼、中國、吉布地。

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