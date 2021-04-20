母檔必買東森自然美！課程＋保養品史上最澎拜超值　讓媽媽美到變姊姊

▲母親節即將來臨，東森自然美不讓專櫃品牌專美於前，推出史上最豪華超值組，送媽媽美麗最實際！（圖／東森自然美提供，下同）

消費中心／綜合報導

母親節即將來臨，打算準備什麼禮物好好感謝媽媽？送媽媽美麗最實際！東森自然美今年母親節檔期不讓專櫃品牌專美於前，推出史上最豪華超值組，讓每次護膚後照鏡子連自己都著迷的水感光澤延續到居家保養，同時推出人氣課程搭配明星商品優惠組，包含眾多全新服務，如水鑽極光白課程、美甲、美睫等，各種優惠活動應有盡有，最低可享8折起再贈4堂，優惠直接開外掛，一站式變美的服務完美解鎖全日漂亮的秘訣，今年母親節只能說：抱歉了錢錢，我和媽媽都需要東森自然美的超酷VIP服務！

優惠1：好萊塢紅毯療程寵愛媽媽 享受時光逆轉自帶女神光

向來以頂級護膚療程聞名的東森自然美，今年母親節檔期特別釋出從課程到產品一系列的優惠活動，不論是有好萊塢紅毯級療程美譽的頂級胜肽水光經典組、結合超人氣積雪草煥活系列的緊緻美顏組、讓身體深度放鬆的雙纖愉悅舒放組，或是即將全新上市讓肌膚再現淨透的水鑽極光白課程，超值優惠再送課程，消費滿額再加贈母親節限定尊寵獻禮，買越多送越多、把握年度最佳囤課囤貨時機，要變美麗就趁這一檔。

其中胜肽水光課程更是品牌爆款療程，透過以色列航太高科技的專利水光機，快速深入毛孔清潔、讓毛孔深呼吸的同時，將珍貴的護膚精華霧化成為小分子，滲透注入肌膚之中，補充滿滿的營養成分，令肌膚短時間內再現緊緻光滑、白皙彈潤，因此又稱為「好萊塢紅毯療程」，今年母檔特別推出頂級胜肽水光經典組結合水光課程與女神級NB-1晶鑽保養組，讓肌膚享受極致呵護就趁現在！

胜肽水光經典組：超值優惠價$35,900 原價$50,525

胜肽水光細緻毛孔課程*4

NB-1晶鑽彈力全效肌活霜50g

r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜20ml*6

自然美水漾超彈潤美白口服安瓶14天神效升級組

再贈 胜肽水光細緻毛孔課程90分鐘



優惠2：從美肌到美甲美睫 一站式服務全面啟動夏日美麗大作戰

隨著天氣開始變熱，再怎麼怕曬怕黑也得啟動夏日美麗大作戰，為了更盡情說走就走享受豔陽小旅行！做好美睫不怕外出爆汗溶妝、夏季穿著涼鞋裸露在外的指甲也一併趁母親節檔期超前部署，肯定讓打卡美照讚數爆棚；而東森自然美也推出全新「水鑽極光白課程」，全面照護肌膚實現白皙、澎潤、透亮的嫩亮白少女肌，體驗再加贈r-PGA爆水面膜，讓妳一路美回家。

5/1全新上市推薦課程：NEW 水鑽極光白課程 超值新客體驗價$1,499 原價$4,250

水鑽極光白課程80分鐘*1

體驗再加贈 r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜20ml*1

水鑽極光白套組 超值優惠價$9,999 原價$16,000

水鑽極光白課程80分鐘*4

優惠3：居家超人氣護膚套組 24小時全天候的保養呵護

想讓SPA護膚補水後的彈潤肌膚持續美麗？回到家以後的保養可一點都不能馬虎！東森自然美特別在母親節檔期準備讓媽媽24小時都美麗的人氣必敗組合，不論是女神級保養的晶鑽肽彈力潤采組或是超人氣經典洗卸淨顏組，從深層清潔到活顏煥膚完整呵護，快來為媽媽準備美的不要不要的母親節禮物！

超殺64折 晶鑽肽彈力潤采組 超值優惠價$15,999 原價$24,940

NB-1晶鑽肽彈力撫紋緊緻露30ml

NB-1晶鑽肽彈力亮眼睛華5ml

NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃14ml

NB-1晶鑽彈力全效肌活霜14g

NB-1晶鑽肽彈力豐潤緊實精華14ml

再贈 緊緻美顏護理課程80分鐘





超值71折 晶鑽肽彈力女神組 超值優惠價$56,700 原價$79,300

NB-1晶鑽肽彈力撫紋緊緻露100ml

NB-1晶鑽肽彈力豐潤緊實精華50ml

NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃50ml

NB-1晶鑽彈力全效肌活霜50g

NB-1晶鑽肽彈力亮眼睛華30ml

NB-1晶鑽肽彈力亮眼緊緻霜30g

再贈 胜肽水光課程($6600,可任選1 )

熱銷77折 積雪草煥活亮顏組 超值優惠價$12,999 原價$16,700

積雪草煥活超導晶露 120ml

積雪草煥活全能精華50ml

積雪草新肌煥膚7天安瓶3ml*7入

玫瑰果煥活精華油30ml

積雪草煥活緊緻撫紋霜30g

熱銷78折 人氣經典淨顏組 超值優惠價$3,188 原價$4,080

超效保濕按摩卸妝膏125g

NB-1保濕洗面乳80g

r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜20ml*6

- 超人氣必買洗卸組，洗臉洗乾淨、毛孔好呼吸。毛孔乾淨，肌膚的吸收力就更棒了。

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物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50 30ml

緊緻美顏組 超值優惠價$18,700 原價$26,616

緊緻美顏80分鐘課程*3

積雪草煥活全能精華50ml

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自然美多重日本專利原胜玫顏精粹

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愉悅舒放組 超值優惠價$10,800 原價$16,500

愉悅舒放課程80分鐘*2

複方精油(雪膚/舒敏/亮眼任選1)

妍美會專利雙纖倍塑加強膠囊

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養生五行組 超值優惠價$15,600 原價$21,842

五行經絡課程80分鐘*3

複方精油(雪膚/舒敏/亮眼任選1)

妍美會褐藻糖膠升級膠囊

再贈 五行經絡80分鐘

東森自然美五星服務 全新升級生技美學中心

多年來東森自然美秉持著「自然就是美」的信念在美容SPA業界紮下深厚根基，並以「人證、物證、科學做見證」的經營理念持續深耕，近年來更力邀國內外各領域權威加入研發團隊，致力於強化品牌權威性，邀集化妝品、美容保養、生物科學以及藥學領域專家，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，讓東森自然美站穩亞洲第一美妝領導品牌，為全球女性消費者創造自然美麗奇蹟。進駐五星飯店的自然美護膚課程全面升級，涵蓋美甲、美睫、美容SPA一站式旅行服務，每位賓客有專屬的SPA套房及衛浴設備且停車方便，充分展現業界頂級規格的尊榮奢華感與隱密性，透過自然美遊走於各大頂級飯店享受5星渡假體驗及尊榮級美容SPA。

北部

【台北館前】台北市中正區館前路42號3樓/ (02)2371-8200

【台北101】台北市信義區莊敬路8號 / (02)8780-7088

【台北大直ATT】台北市中山區敬業三路123號3樓 / (02)7706-1230

【台北八德】台北市松山區八德路2段439號7樓 / (02)2731-2183

【甲山林】台北市中山區興安街60號5樓(506房) / (02)2506-3966

【南港老爺行旅】台北市南港區經貿二路196號11樓(1104房) / 0981-055-699

【板橋希爾頓】台北市板橋區民權路88號17樓(1719房) / 0928-713-518

【林口喜來登】新北市林口區文化三路1段1號4樓(406房)/ 0912-506-288

【中和天空】新北市中和區景平路258號B1F / (02)2943-7888#3585

【新竹豐邑喜來登】新竹縣竹北市光明六路東一段265號西館13樓(1330房) / 0909-584-080

中部

【台中金典飯店】台中市西區健行路1049號18樓(1820房) / (04)2320-2998

【台中豐原】台中市豐原區復興路2號4樓(豐原太平洋百貨) / (04)2522-0180

【台中廣三SOGO】台中市西區台灣大道二段459號4樓(廣三SOGO) / (04)2329-1255

南部

【高雄美麗島】高雄市新興區中正三路130號 / (07)238-2955

【高雄悅誠】高雄市三民區民族一路427號1樓28櫃位(悅誠廣場) / (07)382-0790

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