林佳龍下一步？葉元之預測2種可能　「民進黨沒在理會社會觀感」

▲交通部歡送林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

林佳龍20日卸任交通部長，未來去向備受關注。國民黨新北市議員葉元之預測，林佳龍若要選舉，台北市長是一個比較可能的位置，即便輸了，輸的漂亮；或者接任行政院長。

葉元之20日在臉書表示，交通部19日特別幫林佳龍辦歡送會，次長們極盡肉麻之能事，把林佳龍形容像個聖人，讓人差點忘了是因為台鐵重大事故而下台，還以為林佳龍是要出國留學，或高升到新的職務，若再加上之前交通部發動各公會慰留林佳龍的戲碼，可以看得出來，林佳龍精心營造一個漂亮的下台身影，以等待下一個更好的位置。

對於外界認為林佳龍會選台中市長，與台中市長盧秀燕重演「龍燕鬥」，葉元之認為，機會不高，林佳龍若要再起，絕不能再次失敗，選台中市長難度很高，上次大輸盧秀燕20萬票，此外，蔡英文也幫林佳龍得罪台中市民，居然跑去跟台中市民說「你們歉林佳龍一個道歉」，讓台中市民非常不爽。

葉元之指出，若林佳龍參選台中市長，討厭他的人只要發動向林佳龍道歉運動，不斷向林佳龍道歉，就可以凸顯民進黨踐踏民主的荒謬言行。

葉元之分析，林佳龍若要選舉，台北市長是一個相對比較可能的位置，贏的機會也不大，但即便輸了，只要輸的漂亮，就可創造政治能量，而民進黨現在一直沒有適當的人選，衛福部長陳時中已失去新鮮感，民調一直下滑，林佳龍是個奇兵。

葉元之還說，若蘇貞昌下台後，林佳龍接行政院長，也是不無可能，有人認為，交通部長因政治責任下台，卻高昇行政院長，社會觀感不會不佳嗎？「請注意，民進黨沒有在理會社會觀感，蘇貞昌在輸給侯友宜近30萬票後，還不是去接了行政院長，變成侯友宜的長官」。