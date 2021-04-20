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強灌日本人喝核廢水！南韓大學生「削髮」激動抗議：呼籲退出東奧

▲▼南韓大學生連續5天4夜在日本駐韓大使館前示威抗議。（圖／路透社）

▲南韓大學生連續5天4夜在日本駐韓大使館前示威抗議。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相菅義偉14日在內閣官僚會議上拍板決定，將耗時數十年排放福島核電廠存放的125萬噸輻射汙水，引起南韓、中國等周邊國家強力反彈。其中，南韓一群大學生前往日本駐韓大使館前靜坐抗議，甚至於今（20）日下午選擇以削髮等極端方式，強烈表達訴求，呼籲日本人把核廢水「喝下去」。

根據韓媒《朝鮮日報》、《Edaily》報導，具有親北韓、反美傾向的「韓國大學生進步聯盟」從16日起便聚集在位於首爾市鐘路區的日本駐韓大使館前，進行連續5天4夜的抗議活動，現場除了進行演奏伽耶琴等街頭表演，還請來2名歌手大聲疾呼，要求日本民眾把福島核電廠輻射汙水「喝下去」，還有學生戴上象徵核能輻射的口罩、手持畫上紅色X字樣的標語，進行一人示威，警察在現場投入150多名人力，勸導學生們離開。

▲▼南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

▲▼南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

▲▼南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

「韓國大學生進步聯盟」於今（20）日下午1時繼續示威與抗議活動，甚至有34名參加者還在現場削髮，表情相當悲壯，並在現場進行直播，其中還包括長髮及胸的女學生，現場聚集100多名國內與外媒採訪記者與Youtuber，他們對削髮抗議的儀式感到興趣。另外，日媒《朝日新聞》記者也前往現場採訪，不過卻遭到大學生與公民團體怒斥「滾開」。

▲▼南韓大學生連續5天4夜在日本駐韓大使館前示威抗議。（圖／路透社）

▲警方在現場投入150多名人力，勸導學生離場。（圖／路透社）

「韓國大學生進步聯盟」認為，日本根本就沒把南韓當作鄰國看待，（南韓）政府應該對做出排放福島核廢水的日本政府強烈表達抗議，呼籲政府應宣布退出東京奧運比賽、廢除日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）、與日本斷絕外交關係。

▼抗議現場開起直播，播送大學生削髮抗議的過程。

►南韓不忍了！擬「對日本提告」...日54%民眾：排放核廢水無可奈何
►南韓也排放核廢水！記者怒批「沒資格講日本」：文政府只敢打嘴砲

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日韓要聞日本福島核電廠核廢水輻射汙水南韓大學生削髮

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