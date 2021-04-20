研究：紐西蘭50年內將爆發重大地震　82%機率高達「規模8以上」

▲新西蘭南島積雪覆蓋的南阿爾卑斯山，底下就是阿爾卑斯斷層線。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

發表於《自然地球科學》期刊上的一項新研究指出，幾乎貫穿紐西蘭南島的阿爾卑斯斷層（Alpine Fault）很可能爆發芮氏規模8以上的大地震，而且將在未來50年之內的任何時候發生。

根據《每日郵報》報導，位於澳洲板塊與太平洋板塊的交界處的阿爾卑斯斷層，沿著紐西蘭南島形成了雄偉的南阿爾卑斯山脈。而紐西蘭首都威靈頓的維多利亞大學（Victoria University of Wellington）研究模型卻顯示，巨大的阿爾卑斯斷層未來50年發生大地震的可能性高達75%，而且很可能達到規模8以上。

維多利亞大學資深講師豪沃斯（Jamie Howarth）透過研究湖泊、沼澤的沉積物，分析了阿爾卑斯斷層此前發生的20次地震，發現大地震的發生機率比以往認為的還要高出許多。豪沃斯表示，根據先前的地震紀錄，我們可以確定未來50年發生規模7或7以上地震的機率約為75%，且下次重大地震達到規模8或8以上的機率為82%。

豪沃斯說，這表示我們在有生之年遭遇阿爾卑斯斷層大地震的可能性，比擲硬幣的機率還要來得高，「要做的不僅僅是針對下次急難事件的即時反應，這在AF8計畫中已經做的很好了，還必須考慮如何透過未來的投資，改善我們的基礎建設與社區防範。」報導稱，AF8計畫（Project AF8）為主要合作規畫小組，成立目的旨在為下次大地震的災難做好準備。

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