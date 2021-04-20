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刺青猛男衝火場救女鄰居！　警看監視器傻了…「英雄」竟是縱火犯

記者張寧倢／編譯

英國泰恩威爾郡（Tyne and Wear）發生縱火案，案情卻比其他事件更不單純。火災發生後，第一個打電話給救難單位的30歲男子巴內特（Robert Barnett），還等不及消防人員趕到，他就衝上樓想拯救鄰居。然而，警方調閱監視器後發現，這名「火場英雄」竟然就是製造事故的縱火犯。

▲▼30歲男子衝入火場救人，竟是「假英雄」。（圖／翻攝自Facebook／@northumbriapolice）

▲貝內特衝入火場救人，警方事後才驚覺竟是「假英雄」。（圖／翻攝自Facebook／@northumbriapolice）

根據《太陽報》報導，住在桑德蘭（Sunderland）的巴內特2019年8月6日奮不顧身地衝入火場，想救出50歲女鄰居。他在救護車上向醫護人員聲稱，自己聽到警報器大響與鄰居的尖叫聲，跑出門查看後發現火焰從前門竄升到樓上，於是他跑回家中穿了「防火褲」，拎著一條棉被就想去救人，「我爬上樓梯，打開兩扇門後大喊，『妳在哪？』她也不停喊著，『我在這裡！』但我看不見，被子燒了起來，我才跑下樓。」

報導稱，女鄰居最後被迫從頂樓跳窗逃生，不只摔斷了脊椎，健康狀況也已經惡化。令人震驚的是，警方調閱監視器後發現，在火災發生前的午夜0時30分，穿著帽T的巴內特曾數次進出這棟公寓，沒多久後房子便起火燃燒。起初，巴內特堅稱，自己只是想幫助鄰居，直到法院13日開庭審理時他才終於承認縱火，預計於7月12日正式判決。

▲被燒掉的公寓。（圖／翻攝自Facebook／@northumbriapolice）

▲▼被燒掉的公寓。（圖／翻攝自Facebook／@northumbriapolice）

▲▼30歲男子衝入火場救人，竟是「假英雄」。（圖／翻攝自Facebook／@northumbriapolice）

英國警方表示，巴內特試圖讓所有人相信他是「英雄」，願意犧牲自己的安全來拯救被困在樓上的鄰居，但這一說法是建立在謊言之上的，「他非常清楚自己就是點燃火焰，並導致大火吞噬房屋的人，巴內特必須對自己的行為感到羞愧，因為他的行為是魯莽且非法的，現在將因此面臨刑期。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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