　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電前採購部經理跳槽，高等法院判決需賠公司250萬元。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

台股護國神山、台灣積體電路公司（台積電）前採購部薛姓經理，在2012年間與公司簽下競業禁止條款，結果他2016年間離職，除了領取117萬餘元的特別補償金外，更直接跳到大陸半導體、晶圓代工公司，台積電求償，一審判薛男須賠償台積電250萬元，案經上訴，高院二審駁回上訴，仍判薛男須賠償250萬元。可上訴。

判決指出，薛男1999年進入台積電，2004年起轉任採購業務，更在2011年7月間，擔任採購處經理，得接觸並知悉台積電所有原物料規格、參數，及供應商間訂單及合約所載資訊等內容。台積電因此在隔年3月間，與薛男簽下競業禁止協議，約定薛男離職後18個月內，不得受雇於從事半導體晶圓製造及相關服務之競爭對手，也不得為競爭對手提供服務，若有違反，須賠償離職前24個月內自公司內所受領之一切給付總額。

薛男2016年7月間離職，離職時台積電因競業禁止協議的關係，給予薛男特別補償金117萬270元。結果薛男在當年底，就到中國紫光集團有限公司，擔任該集團轄下之長江存儲科技有限責任公司、大陸商武漢新芯積體電路製造有限公司之採購副總裁。由於新芯公司是大陸半導體製造產業龍頭，也提供晶圓代工服務，就是台積電的競爭對手。台積電因此提出民事訴訟，請求償還補償金117萬270元及給付違約金即離職前24個月內領取公司給付總額1440萬676元，總計求償1557萬946元。

一審判決薛男須賠償250萬元，案經上訴，高等法院審理後，認為台積電與薛男簽訂的競業禁止條款限制時間不長、補償合理，雙方約定有效。而薛男於2016年12月跳槽新芯公司，在隔年的10月13日就離職，該公司確實為台積電競爭對手，因此台積電得請求返還其任職新芯公司期間之競業禁止補償金。

至於違約金部分，高院認為雙方約定的離職前24個月受領的給付總額，比例過高，因此予以酌減，經過重新計算後，高院還是判決薛男須賠償台積電250萬元。可上訴。

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

他像小學生手藏違禁品放口袋：不給搜　警抓到了！告這罪名被打臉

台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

高雄林園賊3天偷4件！偷錢A手機還不夠　大搖大擺載走整箱可樂

雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

嘉義民雄資收場「深夜大火」…火團濃煙狂沖天！　1警消受傷送醫

快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

海軍士官違規狂查機密　情報員高階將領資料看光光！還獲緩刑

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

他像小學生手藏違禁品放口袋：不給搜　警抓到了！告這罪名被打臉

台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

高雄林園賊3天偷4件！偷錢A手機還不夠　大搖大擺載走整箱可樂

雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

嘉義民雄資收場「深夜大火」…火團濃煙狂沖天！　1警消受傷送醫

快訊／高雄鳳山88橋下火燒車！大貨車雜物狂燒…濃黑煙直竄天際

海軍士官違規狂查機密　情報員高階將領資料看光光！還獲緩刑

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

「天花板狂傳吱吱聲」他想放黏鼠板！過來人曝實測結果：像示威

LIVE／自費疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心最新說明

蔡詩芸夜店遇嫩弟搭訕：想認識妳　10年後他竟拿下金曲獎！

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

社會熱門新聞

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

案發現場／人類圈養宰殺計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

快訊／台中限水供五停二！男「河邊洗澡」慘溺斃

76行者無償修復遺體　5000字曝血淚歷程

外送員慘死砂石車輪下　肇事駕駛5萬交保

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

遺囑「2字」兒丟繼承權　2女領百萬

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

外送紅茶慘被顧客輾斃！25歲孝女最後身影曝

警車載「屁蛋妹」　萬華緝毒王「繳1元」結局逆轉

更多熱門

相關新聞

士官違規查機密人事　獲緩刑

士官違規查機密人事　獲緩刑

台灣高等檢察署查出，一名海軍吳姓士官利用職務之便取得國防部、空軍司令部多名人事主管的帳號密碼後，非法登入國防部人事系統，並狂查高階將領及特種情報人員的人事資料，1年多內查詢數百筆紀錄，因此提起公訴。高等法院審理後，認為他犯後態度良好，因無再犯之虞，因此判刑2年，並宣告緩刑5年。可上訴。

台積電跌破600！CRIF中華徵信所提醒「存股族」　留意兩大警訊

台積電跌破600！CRIF中華徵信所提醒「存股族」　留意兩大警訊

民俗療法性侵　女為蒐證二度遭侵

民俗療法性侵　女為蒐證二度遭侵

銅鑼灣書店林榮基遭潑漆案　二審加重

銅鑼灣書店林榮基遭潑漆案　二審加重

使喚女助理刮痧按摩　法官吳振富遭免除職務

使喚女助理刮痧按摩　法官吳振富遭免除職務

關鍵字：

法律人權台積電採購證交法競業禁止高等法院二審賠償

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面