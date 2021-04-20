台積電採購部經理跳槽大陸晶圓公司　判賠公司250萬元

▲台積電前採購部經理跳槽，高等法院判決需賠公司250萬元。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

台股護國神山、台灣積體電路公司（台積電）前採購部薛姓經理，在2012年間與公司簽下競業禁止條款，結果他2016年間離職，除了領取117萬餘元的特別補償金外，更直接跳到大陸半導體、晶圓代工公司，台積電求償，一審判薛男須賠償台積電250萬元，案經上訴，高院二審駁回上訴，仍判薛男須賠償250萬元。可上訴。

判決指出，薛男1999年進入台積電，2004年起轉任採購業務，更在2011年7月間，擔任採購處經理，得接觸並知悉台積電所有原物料規格、參數，及供應商間訂單及合約所載資訊等內容。台積電因此在隔年3月間，與薛男簽下競業禁止協議，約定薛男離職後18個月內，不得受雇於從事半導體晶圓製造及相關服務之競爭對手，也不得為競爭對手提供服務，若有違反，須賠償離職前24個月內自公司內所受領之一切給付總額。

薛男2016年7月間離職，離職時台積電因競業禁止協議的關係，給予薛男特別補償金117萬270元。結果薛男在當年底，就到中國紫光集團有限公司，擔任該集團轄下之長江存儲科技有限責任公司、大陸商武漢新芯積體電路製造有限公司之採購副總裁。由於新芯公司是大陸半導體製造產業龍頭，也提供晶圓代工服務，就是台積電的競爭對手。台積電因此提出民事訴訟，請求償還補償金117萬270元及給付違約金即離職前24個月內領取公司給付總額1440萬676元，總計求償1557萬946元。

一審判決薛男須賠償250萬元，案經上訴，高等法院審理後，認為台積電與薛男簽訂的競業禁止條款限制時間不長、補償合理，雙方約定有效。而薛男於2016年12月跳槽新芯公司，在隔年的10月13日就離職，該公司確實為台積電競爭對手，因此台積電得請求返還其任職新芯公司期間之競業禁止補償金。

至於違約金部分，高院認為雙方約定的離職前24個月受領的給付總額，比例過高，因此予以酌減，經過重新計算後，高院還是判決薛男須賠償台積電250萬元。可上訴。