懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

▲女子懷疑女兒偷錢,竟然用刀進行酷刑。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

奈及利亞巴耶爾薩(Bayelsa State)一名35歲母親懷疑13歲女兒偷錢,竟然綁住對方,還用刀殘忍削掉身體多個部位,包含肩膀、臀部以及腳跟等,還在傷口上撒胡椒粉和煤油,重傷的她獲救後,全身傷口被縫了超過15針以上。

35歲女子里奇曼(Priye Richman)在當地經營一間手工麵包店,身為女強人獨自養家的她,突然懷疑13歲女兒伊比米(Ebimi Tokoye)偷竊店裡的錢,18日中午12時便對女兒施以酷刑。

伊比米表示,「母親做完禮拜回到家,突然指責我偷走奈拉1,500元(約台幣110元),我說沒有,她便開始打我,還用繩子把我綁起來,開始用刀削下我身體各個部位」,施虐的過程約長達2個小時。

幸好一名鄰居聽到伊比米的慘叫聲,破門救她並且報警。就醫發現,伊比米全身都是嚴重的刀傷,並進行約15針縫合,其中包含針對腳跟肌腱的損傷,而她的肩膀與臀部等部位也有嚴重刀傷。目前里奇曼已被逮捕,當地女童權利保護單位主席也對事件發出譴責,案件正在調查中。



Woman Allegedly Cuts Every Part Of 13-year-old Daughter’s Body With Razor Blade | Sahara Reporters

The accused mother, Priye Richman, a trader who distributes locally-made bread popularly known as “Madiga”, was reported to have tied her...

READ MORE: https://t.co/khTJ6ggZpj pic.twitter.com/j363p5fWe0