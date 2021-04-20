　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲原PO對於男友看到心灰意冷。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，交往快一年，男友不僅沒有刪除前女友的照片，送禮物的等級也差很多，送前任的包包都好幾萬元，但自己收到的禮物卻是一兩千的對錶，還有幾百元的情侶手環，男友也從來沒戴過，最近她想買一個6千元包包，男友得知後竟罵「買這麼貴幹嘛？退了吧」，超級大的反差，讓她很沒有安全感。

女網友在臉書「戀愛公社」發文， 在一起快一年，男友還留著前女友的照片，說了好幾次男友都回說「那些過去了，只是回憶」。從這些照片中，她也發現男友都送前任好幾萬的包包，但自己卻是收到一兩千的對錶和鑰匙圈，「他自己戴Amani的錶，送的對錶從來沒戴過，鑰匙圈也都只有我戴」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，下一個情人節則收到看起來超廉價的情侶手環，而且男友也沒有戴，讓她很失望，「過節我都會問他，最近有沒有喜歡什麼或想要什麼，他完全沒問過我，一次都沒有」。最近想買一個6千元的包包犒賞自己，跟男友說後竟被罵「白癡喔，買這麽貴幹嘛？退了吧！」

▲情侶,夫妻,戀人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男友的回答讓她心都碎了，以為對方會說「妳生日快到了，我買給妳就好」，沒想到全是幻想，「一個33歲的男人，月收入4、5萬以上，好一點的話還有6、7萬， 覺得一個6000的包很貴？」平常也不會吵著要買什麼，想要的東西都自己買，雖然知道禮物的價值跟心意不能劃上等號，但是這樣的差別待遇，心理難免會有些不平衡，「我真的只感覺自己好廉價」。

貼文一出後，網友們回應，「換個男友吧！他只是沒那麼愛你」、「真的怪怪的」、「沒有比較沒有傷害」、「會在意就換吧，三觀不合怎樣都掰」、「不夠愛你罷了」、「真的不要委屈自己，妳值得更好的」、「送什麼包要看顏值跟技巧」。

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／自費疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心最新說明

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

自費AZ疫苗明施打！雲林已43人預約　務必帶「雙證件」+550元

地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員　下衣失蹤送餐照曝光

不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

颱風真的會這樣轉！鄭明典曝「直角轉彎」原因　網：閃台灣太明顯

淡水封街玩穿越！「200公尺快閃小徑」日本鳥居、英國大笨鐘都有

EMU300火車上周冒煙今又出包！台鐵宣布同型列車「全面停駛」

國家級警報不讓台北人先偷跑！取消3級發預警　5月起全台統一標準

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

LIVE／自費疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心最新說明

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

自費AZ疫苗明施打！雲林已43人預約　務必帶「雙證件」+550元

地震奇遇比基尼妹身分公開！竟是爆紅外送員　下衣失蹤送餐照曝光

不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

颱風真的會這樣轉！鄭明典曝「直角轉彎」原因　網：閃台灣太明顯

淡水封街玩穿越！「200公尺快閃小徑」日本鳥居、英國大笨鐘都有

EMU300火車上周冒煙今又出包！台鐵宣布同型列車「全面停駛」

國家級警報不讓台北人先偷跑！取消3級發預警　5月起全台統一標準

「天花板狂傳吱吱聲」他想放黏鼠板！過來人曝實測結果：像示威

LIVE／自費疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心最新說明

蔡詩芸夜店遇嫩弟搭訕：想認識妳　10年後他竟拿下金曲獎！

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

生活熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

小一數學考倒媽！「題目曝光」網友卻怒了

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

撞斷機車後照鏡留1500元　萬人讚翻

教部：高雄和春技術學院110學年度停招

舒力基最靠近時間曝　周日起全台有雨

更多熱門

相關新聞

情侶吵架他臉書痛罵「妳這個客兄婆」　下場曝光

情侶吵架他臉書痛罵「妳這個客兄婆」　下場曝光

屏東一名楊姓男子與林姓女子原為男女朋友關係，兩人因細故而產生糾紛，楊男去年竟在林女的臉書上怒罵林女「妳這個客兄婆」、「管妳要去給別的男人幹」等語，被林女發現後怒告上法院。屏東地方法院審理後，將楊男依公然侮辱罪，判處4000元罰金，可服勞役。

12星座陷入愛情時才有的表現

12星座陷入愛情時才有的表現

8成人都偷看過　前任的社群網站

8成人都偷看過　前任的社群網站

遇到「已讀不回」該怎麼辦？

遇到「已讀不回」該怎麼辦？

從小舉動看出他對你有意思！　「12星座」對你有好感時會這樣表示

從小舉動看出他對你有意思！　「12星座」對你有好感時會這樣表示

關鍵字：

戀愛公社感情情侶差別待遇比較

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面