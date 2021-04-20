不公平！送前任萬元包　她卻收到「2千元對錶」淚：男友從沒戴過

▲原PO對於男友看到心灰意冷。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，交往快一年，男友不僅沒有刪除前女友的照片，送禮物的等級也差很多，送前任的包包都好幾萬元，但自己收到的禮物卻是一兩千的對錶，還有幾百元的情侶手環，男友也從來沒戴過，最近她想買一個6千元包包，男友得知後竟罵「買這麼貴幹嘛？退了吧」，超級大的反差，讓她很沒有安全感。

女網友在臉書「戀愛公社」發文， 在一起快一年，男友還留著前女友的照片，說了好幾次男友都回說「那些過去了，只是回憶」。從這些照片中，她也發現男友都送前任好幾萬的包包，但自己卻是收到一兩千的對錶和鑰匙圈，「他自己戴Amani的錶，送的對錶從來沒戴過，鑰匙圈也都只有我戴」。

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她表示，下一個情人節則收到看起來超廉價的情侶手環，而且男友也沒有戴，讓她很失望，「過節我都會問他，最近有沒有喜歡什麼或想要什麼，他完全沒問過我，一次都沒有」。最近想買一個6千元的包包犒賞自己，跟男友說後竟被罵「白癡喔，買這麽貴幹嘛？退了吧！」

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男友的回答讓她心都碎了，以為對方會說「妳生日快到了，我買給妳就好」，沒想到全是幻想，「一個33歲的男人，月收入4、5萬以上，好一點的話還有6、7萬， 覺得一個6000的包很貴？」平常也不會吵著要買什麼，想要的東西都自己買，雖然知道禮物的價值跟心意不能劃上等號，但是這樣的差別待遇，心理難免會有些不平衡，「我真的只感覺自己好廉價」。

貼文一出後，網友們回應，「換個男友吧！他只是沒那麼愛你」、「真的怪怪的」、「沒有比較沒有傷害」、「會在意就換吧，三觀不合怎樣都掰」、「不夠愛你罷了」、「真的不要委屈自己，妳值得更好的」、「送什麼包要看顏值跟技巧」。