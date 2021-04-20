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日財務達人：有錢人旅行才不住高級飯店！　給小孩零用錢有撇步

▲▼ 飯店,游泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲藤川太指出，有錢人並不一定會住進高級飯店，反而會選擇經濟實惠的地方住。（示意圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

有錢人都怎麼規劃外出旅遊呢？日本財務規劃師藤川太透露，真正有錢人會避開遊客擁擠、費用昂貴的連假出遊潮，不一定會入住所謂的高級飯店，且在孩子零用錢方面，年收入超過1200萬日圓（約新台幣315萬元）的家庭給出的金額數目與其他收入層相比並非最高。

藤川太在日媒「PRESIDENT Online」刊登一文，分享他眼中有錢人與一般人對於娛樂開銷習慣的不同之處。他說，或許在電視節目經常提到有錢人在市中心高級飯店享受SPA，「但我所認識的真正有錢人並不會這麼做」，就算是存款有1億日圓（約新台幣2590萬元）以上的女性，也同樣過著踏實的生活。

▲▼手機,好友,旅遊,聚會。（圖／pexels）

藤川太指出，有錢人並不一定會住進高級飯店，反而會選擇經濟實惠的地方住，而這背後的關鍵在於，若能住在較為便宜一點的地方就能獲得喜悅感，反之住在好的飯店並不會滿足於「這樣就夠」的想法，反而造成支出不斷增加。

至於外出旅遊景點，藤川太說，有錢人真正注重的是留下珍貴回憶，就算是去不用花錢的公園，也能讓孩子開心，共創美好時光。他也提到，部分存不到錢的人有個共同點是浪費休閒費用，像是經常去東京迪士尼、環球影城的人，即便買了不限次數的1年期入場門票，但每次去仍然需要花費相當多的金錢在吃或是買土產。

▲海邊，海岸，海灘，游泳，旅遊，夏天，夏季，旅遊，旅行，出遊，遊玩，玩水，游水。（圖／pakutaso）

▲藤川太說，有錢人真正注重的是留下珍貴回憶。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

對有錢人來說，孩子零用錢也是只有給最低限度。藤川太引述「金融廣報中央委員會」統計數據，年收入超過1200萬日圓（約新台幣315萬元）的家庭，給孩子的零用錢約2417日圓（約新台幣626元），比年收入不到300萬日圓的人還要少。他分析，比起給孩子更多的金錢，教育分配財產花費更為重要。

藤川太表示，能存下1億日圓的人，通常會做出不同於一般人的決定，尤其是企業家類型的有錢人，因為他們親身體會到「和別人做同樣的事，就賺不到錢」。即便是去旅行，也不會選擇花費較高的連假出遊，反而會讓孩子請假，選在避開人潮的日子度假。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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