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巴拉圭每年損失99億…扛鉅額「台灣成本」仍力挺！外媒曝失衡關鍵

▲▼巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）2018年受總統蔡英文邀請來台參加雙十國慶典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）2018年受邀來台參加雙十國慶典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

《紐約時報》報導指出，台灣友邦巴拉圭受到新冠肺炎疫情影響，可能會為了得到中國大陸製疫苗，選擇與台斷交。儘管外交部長吳釗燮澄清，台灣目前透過印度讓巴拉圭獲得疫苗，雙邊關係不會受到影響；但有學者認為，巴拉圭在維護和台灣的邦交上，已付出鉅額「台灣成本」，目前是依靠民族意識維繫，疫情可能會打破這一平衡。

根據BBC報導，智利天主教大學助理教授烏蒂內茲（Francisco Urdinez）和英國華瑞克大學副教授朗恩（Tom Long）在2020年的《外交政策期刊》刊出的分析指出，巴拉圭和台灣建交的每年損失高達3.5億美元（約台幣99億元），約佔該國國內生產總額的1％，「巴拉圭因為承認台灣付出的巨大成本，我們稱之為『台灣成本』。」

▲▼印度3月26日已將10萬劑COVAXIN疫苗運往巴拉圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度3月26日已將10萬劑COVAXIN疫苗運往巴拉圭。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉圭承認台灣也就意味著無法和中國大陸維持貿易關係，尤其該國的大豆和牛肉都無法直接進口到中國大陸，必須透過巴西、新加坡、馬來西亞等國進行間接貿易，運輸成本相對提高。烏蒂內茲也提到，中國對南美各國的投資、貸款，讓阿根廷、巴西和智利等國的基礎建設獲得資金，「這種經濟效益比台灣給予的還要大很多。」

不過，巴拉圭與台灣的邦交關係不僅只奠基於經濟，而是長久以來的民族意識。 巴拉圭金融分析中心（Cadep）調查員Gustavo Rojas認為，巴拉圭和台灣都是被大國包圍的小國，因此能互相認同，「這種關係是兩國能否繼續維繫的關鍵。」

根據《中央社》報導，烏蒂內茲先前也曾分析指出，巴拉圭支持台灣加入國際組織，而該國的菁英份子也獲得另一種尊重，例如台灣將巴拉圭視為朋友，但中國只把巴拉圭視作削弱台灣國際地位的棋子，「巴拉圭許多人寧可做台灣少數但受重視的朋友，也不想在承認中國的眾多國家中被漠視。」

巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）18日在推文中感謝說：「台灣人民與我們團結在一起，我們的兄弟中華民國（台灣）向我們捐贈了28萬片口罩，這些物資此刻對我們是莫大的幫忙，我們和台灣雖如此遙遠，卻又無比親近，謝謝！」（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

▲巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）推文感謝台灣捐贈28萬片口罩。（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

據約翰霍普金斯大學統計，烏拉圭的新冠肺炎確診數超過25萬人，巴拉圭外交部長阿塞韋多（Euclides Acevedo）日前也指出，該國確實有可能轉變外交立場，「如果兄弟情誼是任我們受呼吸衰竭之苦，那它有什麼用，我認為我們的戰略盟友，包括美國和台灣，必須做出回應。」

烏蒂內茲認為，如果疫情引發的政治危機加劇，烏拉圭可能會被迫更換盟友，「烏拉圭或許有對台灣有利的情愫，但如果政府覺得中國疫苗可以拯救他們，那這樣的平衡很可能就會被打破。」

►大陸施壓巴拉圭「斷交給疫苗」　吳釗燮：以疫苗優勢實施政治壓力
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