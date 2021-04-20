　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暴龍可能是「群居」動物！　美最新研究打破「凶猛獨行俠」形象

▲▼ 法國2018年展出暴龍化石。（圖／路透）

▲法國2018年展出的暴龍化石。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國猶他州大階梯─埃斯卡蘭特國家紀念碑（Grand Staircase-Escalante National Monument）附近發現一個大型恐龍化石遺址，古生物學家研究多年後，19日公布最新結果。他們認為，凶猛暴龍可能是群居肉食性動物，而非過去多年以來所想像的「獨行俠」獵食者。

《美聯社》報導，美國內政部土地管理局（BLM）古生物學家提圖斯（Alan Titus）於2014年發現此遺址，由於面積太大、化石數量極多，發掘工作持續至今。阿肯色州大學利用地球化學技術分析骨骸與岩石後，得出上述結論，而此假說也支持了20年前首度提出的暴龍群居說。

▲美國猶他州大階梯─埃斯卡蘭特國家紀念碑（Grand Staircase-Escalante National Monument）附近的恐龍化石。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國猶他州大階梯─埃斯卡蘭特國家紀念碑（Grand Staircase-Escalante National Monument）附近的恐龍化石。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大艾伯塔省（Alberta）20年前發現10幾隻暴龍遺骸時，學者首度提出暴龍群居說，蒙大拿省（Montana）之後也發大量恐龍遺骸，進一步提高其可能性。但是，提圖斯也指出，許多科學家質疑，恐龍的智力應該不足以參與複雜社會互動。

麥卡利斯特學院（Macalester College）生物學教授羅傑斯（Kristina Curry Rogers）並未參與本次研究，她認為，此發現的確強化了暴龍群居說的可信度，但要直接證明仍「有一點困難」，還需要更多研究佐證，「這些動物可能居住在彼此附近，但不會作為同一個社會群體一起遷徙，唯有在資源減少、生活條件惡化時才會聚在一起」。

丹佛自然科學博物館（Denver Museum of Nature & Science）恐龍化石展場負責人塞蒂奇（Joseph Sertich）則抱持樂觀態度，他認為，此遺址研究成果很可能提供「進一步了解動物行為方式」的深入證據。

25億隻暴龍地球趴趴走！　美最新研究：稱霸數百萬年還能活到28歲

ET快訊
新婚夜都被毀了！　她喜宴見「女員工桌邊蹲下」氣炸
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴拉圭每年損失99億…扛鉅額「台灣成本」仍力挺！外媒曝失衡關鍵

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

染疫住隔離病房...女病患虛弱戴呼吸器　差點被變態男護性侵2次！

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」　睜著眼慘遭性侵

暴龍可能是「群居」動物！　美最新研究打破「凶猛獨行俠」形象

和尚花5年造「斷頭台」只為自殺！　侄驚見：頭顱滾進佛像懷中

4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

拜登終於硬了！美國務院將「北韓去核」列優先目標：制裁維持不變

最新民調出爐！台裔楊安澤支持率達22％　有望角逐下屆紐約市長

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

巴拉圭每年損失99億…扛鉅額「台灣成本」仍力挺！外媒曝失衡關鍵

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

染疫住隔離病房...女病患虛弱戴呼吸器　差點被變態男護性侵2次！

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」　睜著眼慘遭性侵

暴龍可能是「群居」動物！　美最新研究打破「凶猛獨行俠」形象

和尚花5年造「斷頭台」只為自殺！　侄驚見：頭顱滾進佛像懷中

4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

拜登終於硬了！美國務院將「北韓去核」列優先目標：制裁維持不變

最新民調出爐！台裔楊安澤支持率達22％　有望角逐下屆紐約市長

疑缺水致花期提早　林內鄉花旗木盛開「花瓣如雪」浪漫紛飛

4月難得一見「行星天赦日」　命理師提點3招消災解厄，求好運靠這天

35歲孕婦全身水腫確診「子癲癇症」　醫提「5大關鍵症狀」：恐致命

孔劉姨母笑炸出誘人肌肉線條　連「嘴裡含牙刷」都能爆擊粉絲心臟

薪資被砍、職災多外送員擬組工會　盼勞動部立專法保障

車銀優打針「貼心先脫褲」露屁屁！聽護理師一句默默拉回…全笑翻

蔡英文迎接貝里斯新任駐台大使　盼有助兩國教育與性平合作

全球首支「零碳排洗髮精」上市！家樂福呼應地球日推自有洗沐品牌

巴拉圭每年損失99億…扛鉅額「台灣成本」仍力挺！外媒曝失衡關鍵

好市多採買！人妻「揹嫩嬰」沒法彎腰　超帥暖男1舉動…網暴動了

國際熱門新聞

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員趁機性侵

寶寶義大利麵吸睛千萬人！　媽媽被譙爆引戰

印尼外海6.0強震　當局發海嘯警報

譚德塞：全球有辦法在數月間控制疫情

39秒影片曝光！　NASA火星成功試飛直升機

美股攻新高後小幅拉回！台積電ADR跌近3％

和尚花5年造「斷頭台」自殺...頭顱滾進佛像懷中

18歲女歌手進軍色情網站　6小時海賺2800萬

美俄關係緊張！雙方磋商「總統高峰會」可行性

瑞典環保少女捐338萬元　挺疫苗公平分配

日友台議員支持台日交流！　挺台參加WHO

奧斯卡影帝馬修麥康納可能從政！　45％選民支持

即／NASA首次在火星「試飛直升機」

更多熱門

相關新聞

日本渡邊雄太　與暴龍簽正式合約

日本渡邊雄太　與暴龍簽正式合約

身為日本當代籃球希望之一，目前效力NBA多倫多暴龍的26歲前鋒渡邊雄太，在19日終於「追夢成功」，暴龍球團宣布與他簽下NBA正式合約，在此之前他簽下的是所謂的「雙向合約」，這也代表著渡邊雄太憑藉自身努力，終於獲得NBA殿堂實力認可。

研究：暴龍存活地球數百萬年　數量約25億隻

研究：暴龍存活地球數百萬年　數量約25億隻

馬刺15戰輸11場　拚季後賽難度大

馬刺15戰輸11場　拚季後賽難度大

藍道砍26分　尼克返5成勝率

藍道砍26分　尼克返5成勝率

小崔特狂轟44分　暴龍痛宰騎士

小崔特狂轟44分　暴龍痛宰騎士

關鍵字：

古生物學暴龍

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面