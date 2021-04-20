拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

▲美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國拜登政府會在近期批准「M109A6」自走砲軍售案，且已透過美國在台協會知會台灣。BBC中文網報導，一旦軍售案確認，這將是拜登上任以來首次對台軍售，且與川普政府時期相比，拜登動作可能更快一些。

此一消息傳出來的時機點，剛好落在拜登派出非正式代表團訪台剛結束的數天後，引來各界高度關注。事實上，川普在4年任期內總共對台軍售11次，創下美國總統任內軍售台灣的紀錄，且在上任半年之際，就在2017年6月批准總價值14.2億美元對台軍售案，包括HARM反輻射飛彈50枚、SRP偵蒐雷達後續維持、人員訓練等項目。

文中提到，儘管過去有許多分析認為拜登處理台海關係的方式，並不會像前任川普政府般激進，尤其可能減緩對台軍售速度。但若此次軍售案經確認，這也代表拜登政府在該領域的腳步比川普還要快。

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

美台關係學者南樂（Lev Nachman）分析，自從拜登政府上任，美國印太政策、國務卿布林肯發言以及此次對台軍售案，都凸顯美國政府對台政策並未因新總統上任出現改變。

不過，德國馬歇爾基金會亞洲研究中心主任葛來儀（Bonnie Glaser）4月時曾坦言，拜登政府諸多對台發言及行動均超出正常外交慣例，並不贊同白宮對台灣軍事防務有更明確的承諾，因為這可能把中國國家主席習近平「逼到牆角」，讓北京政府做出侵台決定。

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