自己選號都沒中！老爺爺忘記戴老花眼鏡　隨手買彩券中456萬元

記者李振慧/綜合報導

英國達比郡一名80歲老爺爺,雖然有固定買彩券習慣卻都沒中,沒想到某天他去買時沒戴老花眼鏡,因為看不清楚號碼隨手買的彩券,竟然讓他贏得樂透大獎,獲得英鎊116,124元(約台幣456萬元)。

80歲男子法維特(Denis Fawsitt)近來購買百萬歐元彩票(EuroMillions),意外贏得英鎊11.6萬元,他領獎時表示,「我到了才發現忘記戴老花眼鏡,本來想自己挑選號碼但實在無法,便請櫃檯的小姐幫忙,結果這是我這輩子做過最好的決定」。

在樂透開獎前,法維特還莫名有自己會中獎的預感,「那天晚上我和妻子說,我覺得這次我們會大贏一筆」,結果隔天到彩券行兌獎,發現真的中了大獎,他和妻子計畫將這筆錢用來修繕房屋和花園,等到疫情比較趨緩時,再舉辦盛大派對和所有家族成員一起慶祝。



