自己選號都沒中！老爺爺忘記戴老花眼鏡　隨手買彩券中456萬元

▲男子意外贏得樂透。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國達比郡一名80歲老爺爺，雖然有固定買彩券習慣卻都沒中，沒想到某天他去買時沒戴老花眼鏡，因為看不清楚號碼隨手買的彩券，竟然讓他贏得樂透大獎，獲得英鎊116,124元（約台幣456萬元）。

80歲男子法維特(Denis Fawsitt)近來購買百萬歐元彩票(EuroMillions)，意外贏得英鎊11.6萬元，他領獎時表示，「我到了才發現忘記戴老花眼鏡，本來想自己挑選號碼但實在無法，便請櫃檯的小姐幫忙，結果這是我這輩子做過最好的決定」。

在樂透開獎前，法維特還莫名有自己會中獎的預感，「那天晚上我和妻子說，我覺得這次我們會大贏一筆」，結果隔天到彩券行兌獎，發現真的中了大獎，他和妻子計畫將這筆錢用來修繕房屋和花園，等到疫情比較趨緩時，再舉辦盛大派對和所有家族成員一起慶祝。

