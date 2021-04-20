4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

▲ 男童大半張臉都被野狗撕裂。（圖／翻攝自VK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯日前發生一起驚悚案件，一名年僅4歲的男童在家附近的街上騎腳踏車玩耍，未料遭成群流浪狗攻擊，活活被咬死。鄰居聽見慘叫聲和驚恐的哭喊，出外查看時發現男童大半張臉都被野狗的利牙扯掉，傷口深可見骨，早已沒命。

根據《每日星報》，這起事件發生於巴什科爾托斯坦的薩法洛娃村（Safarova），一名婦女18日在家中聽見外面傳來咆哮聲和孩童的哭喊，急忙跑到街上，看見一群野狗正在撕裂某種東西，趕緊上前將狗嚇跑，低頭看見一名男童屍體，受到相當大的驚嚇。

該名婦女說明，「他躺在地上，頭皮和半張臉被撕裂，左耳、鼻子和雙頰都被扯掉，我看得到他的頭骨。他已經死了。」她馬上撥打急救電話，此時竟還有野狗在一旁徘徊，趕緊取來床單蓋住屍體，以免牠們再度殘害男童。

▲ 薩法洛娃村居民此前便飽受流浪狗問題困擾。（圖／翻攝自VK）

當地媒體報導，事發時男童母親正在家中洗衣服，兒子出門玩耍20分鐘後才得知他的死訊，「我在洗衣服時，兒子來求我讓他去街上騎腳踏車。20分鐘後，隔壁鄰居跑來告訴我，他被狗咬死了。」

驗屍結果顯示，男童死於野蠻襲擊造成的致命傷害。事實上，早在這起悲劇發生前，村民便多次投訴指出，附近有凶猛的野狗遊蕩，地方當局卻未處理。俄羅斯聯邦偵查委員會現已針對此案提起刑事訴訟，該地區安全官員可能被起訴，全案進入調查階段。