他「靠坐欄杆」從30m橋上跌落水壩！妻目睹崩潰　手機最後遺照曝

▲塔納吉特生前最後一張照片曝光。（圖／翻攝自Banmuang）



記者張方瑀／綜合報導

泰國加拉信府（Changwat Kalasin）一名男子18日帶著妻子和女兒到蘭寶水壩（Lam Pao Dam）遊玩，當時男子拉著女兒到大橋邊拍照，沒想到就在妻子按下快門後，靠坐在欄杆上他卻重心不穩往後倒，整個人掉進水壩裡。警消人員獲報後立刻出動救援，但仍不幸在隔天上午找到男子的遺體。

根據《Banmuang》報導，44歲的塔納吉特（Thanakit）一直都在外地工作，趁著泰國宋干節（Songkran，俗稱潑水節）假期返家帶著34歲的妻子和女兒四處遊玩。他們18日下午經過蘭寶水壩時，就停下車來拍照，當時塔納吉特帶著女兒靠在大橋的欄杆旁，妻子則用手機幫他們拍了一張合照。

▲妻子親眼目睹情緒崩潰。（圖／翻攝自Banmuang）



沒想到快門才按下沒多久，塔納吉特就重心不穩從30公尺高的橋上掉落水壩中；從曝光的照片可以看到，塔納吉特整個人坐在欄杆上，僅依靠雙手支撐。警消獲報後立刻趕往現場，並派出船艇和潛水員在水面上下搜救。

結果19日上午仍在事發地點不遠處的水面上，找到塔納吉特的遺體，而妻子拍下的照片，也成為他的遺照。當地警方表示，該座大橋連接蘭寶水庫兩側，常常有民眾停下車來拍照嬉戲，呼籲一定要注意警告標示，保護自身安全。

►更多熱門泰國新聞

和尚花5年造「斷頭台」只為自殺！ 侄驚見：頭顱滾進佛像懷中

咖啡女店長「超胸」！蜜白雪乳狂搖晃引爆動 網：想念媽媽的味道

泰「最美廢妃」強勢回歸奪后位？低胸逛街照曝 網瘋猜：出冷宮了