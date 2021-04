加拿大輿論挺台！　籲政府正式承認台灣為國家

▲加拿大主流媒體及學者專家連日相繼呼籲,現在是加拿大擁抱民主台灣的時候。(圖/翻攝自國家郵報)

文/中央社記者胡玉立多倫多19日專電

加拿大主流媒體及學者專家連日相繼呼籲,「現在是加拿大擁抱民主台灣的時候了!」環球郵報專欄作家桑德斯(Doug Saunders)等人更直言:「該承認台灣為國家了!」

繼一週前的哈利法克斯論壇(HFX)頒獎蔡英文總統風波,加拿大輿論進一步掀起挺台聲浪。環球郵報(The Globe and Mail)、國家郵報(National Post)相繼有評論表示,加拿大在1970年10月13日率先與中華人民共和國建交並與中華民國斷交,但在中華民國政府代表退出聯合國將近50年後的今天,台北和北京的情況已經與半世紀前截然不同。

名記者兼專欄作家桑德斯16日寫道,美國和其他西方國家在承認與支持台灣方面漸達成共識,華府自1979 年以來的「戰略模糊」立場正在改變。但談到承認與支持台灣,不少美國專家策士是抱著「制衡中國軍力崛起」的錯誤理由。

桑德斯說,這種做法不僅增加台灣海峽甚至太平洋地區全面戰爭的危險,台灣捲入超級大國鬥爭成為棋子,對台灣也沒有任何益處。

桑德斯認為,加拿大有必要對台灣主權採取明確立場,加拿大這樣的國家應「帶頭以正確理由承認台灣」,不是將台灣當作地緣政治鬥爭的棋子,而是因為台灣透過明智控管與北京的關係,為自己贏得了多元自由民主成功國家的地位。

桑德斯表示,「台灣是我們應該努力成為的那種國家;如果(總理)杜魯道(Justin Trudeau)政府真正相信民主原則和基於規則的國際秩序,就要開始與其他穩定民主國家認真討論『正式承認台灣已成為成功的獨立國家』。」

桑德斯表示,在走向承認為台灣主權國家的道路上,有兩點需牢記:一是此事須一步到位,且會產生後果,因此時間安排和消息傳遞必須正確,承認台灣不應是對中國任何作為的回應之舉;其次,若要成功且不產生影響,就需要包括未必是美國盟友的大多數國家同心協力來完成,勢將涉及一場大規模的角力。

50 years after the UN expelled Taiwan in favour of PRC, the question is not whether to recognize Taiwan as also being a country, but how.



I make the case for a careful, very international move toward recognition, based on Taiwan's intrinsic merits, not anything done by Beijing pic.twitter.com/zpL1dHzYag