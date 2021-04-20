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男童落軌「視障母」雙手無助狂揮！火車進站中　他衝鐵軌10秒救人

記者王佩翊／編譯

印度17日發生一起驚險的落軌意外，一名視障女性牽著兒子走上月台等車，怎知下一秒，兒子隨即掉下月台，然而此時火車早已準備進站，險象環生。正當一旁的候車旅客也都驚呼著，奔向前準備拉人時，只見遠方突然有一名鐵道員工在鐵軌上狂奔，一把將男童撈起，爬上月台，僅僅3秒後火車便駛進站，場面十分可怕。

▲▼ 男童落軌「視障母無助吶喊」　他狂奔衝鐵軌救人　10秒驚險影片曝。（圖／翻攝自印度鐵路部長Piyush Goyal推特）

▲驚險瞬間鐵道員工衝進鐵軌救人。（圖／翻攝自印度鐵路部長Piyush Goyal推特）

根據當地媒體報導，印度一對母子17日前往西部的馬哈拉施特拉州火車站準備搭車，然而走著走著，疑似是因為視障母親看不見路，不小心往鐵軌靠近，男童瞬間被擠下月台，重重摔在軌道上。視障母親驚覺牽著的男童的手突然消失，伴隨而來的更是兒子的尖叫聲，瞬間慌忙地雙手亂揮，但卻怎麼樣也摸不到兒子。

此時，正好有一輛火車進站，隨著列車的聲音越來越靠近，女子更加驚慌地雙手狂揮，希望可以找到兒子的所在，一旁的乘客見狀更是隨即奔上前去，試圖幫忙。然後就在這個時候，一名車站員工突然衝進鐵軌，一路狂奔，隨後一把撈起男童往月台上推，自己也趕緊爬上月台，整個過程不到10秒，成功救起男童，場面十分驚險。而在火車進站後，這名員工更是馬上上前查看男童是否有受傷。

印度鐵道部長將記錄下整起事件的監視器畫面放上推特，同時大讚這名鐵路員工的英勇事蹟。他說，「他做了非常勇敢的舉動，冒著生命危險救了一個孩子的性命。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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