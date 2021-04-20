南韓不忍了！擬「對日本提告」...日54%民眾：排放核廢水無可奈何

▲南韓濟州島公民團體在日本領事館前抗議，反對日本政府做出排放福島核廢水的決定。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府14日在首相菅義偉召開官僚內閣會議後，正式將福島核電廠輻射汙水排海拍板定案，引起南韓、中國等周遭國家極力反彈。對此，南韓外交部不僅召見日本駐韓大使，更在國會上表示，未來將研擬透過聯合國、國際原子能機構（IAEA）、世衛組織等，將此議題訴諸公論，並要求南韓能派遣專家加入IAEA的檢驗團隊。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部今（20）日在遞給國會外交統一委員會的資料中表示，未來會透過IAEA、聯合國、世衛組織等，積極活用多邊外交管道，將日本決定排放福島核廢水的問題訴諸公論，強調將致力於協助達成客觀性的檢驗，以求讓國際社會接受。

其中，南韓外交部提出的具體方案是，派遣來自南韓的專家加入負責檢驗日本排放福島核廢水問題的IAEA專家團隊，或是透過司法解決國際糾紛，向國際海洋法法庭對日本提出告訴。

南韓外交部強調，「我們將動員所有相關的外交力量，保護我國（南韓）國民的安全與環境。」

▲近半數日本民眾認為，排放福島核廢水是項無可奈何的決定。（圖／路透社）

其實，日本超過半數以上的民眾皆認為，政府排放福島核電廠輻射汙水，是一項「無可奈何」的抉擇！日媒《每日新聞》與社會調查研究中心於18日向有投票權的民眾實施電話民調，其中有高達54%的民眾認為將福島核電廠汙染廢水透過「ALPS多核種除去設備」淨化後排入大海，是項無可奈何的決定。

而日媒《產經新聞》、《富士新聞網》（FNN）於17至18日進行的民調結果顯示，有46.7%的民眾對於排放福島核廢水的決定持正面意見、45.3%的民眾持負面意見。不過，福島縣當地的農民、漁民仍然強力反對將輻射汙水排進大海。

據悉，南韓外交部長鄭義溶在接見訪韓的美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）後，於昨（19）日接受國會質詢時表示，若日本在排放福島核廢水能遵守IAEA制定的標準與程序，則沒有特別的立場去反對。

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