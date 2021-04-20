俄烏邊界瀰漫「血腥肅殺」氣氛！美FAA警告航空業者：須極度謹慎

▲馬航MH17班機在烏克蘭東部遭飛彈擊落，此後美政府禁止該國航空業者在該地進行民航活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近期俄羅斯與烏克蘭邊界瀰漫著一股肅殺氣氛，俄羅斯在邊境佈署10多萬人大軍，規模遠比2014年入侵烏克蘭克里米亞時還要大！對此，美國聯邦航空總署（以下稱FAA）於當地時間17日嚴重警告，各航空業者的班機在航行至該區域實，需要「極度謹慎」。

根據《路透社》報導，FAA對各大美籍航空公司發出通知，聲明中警告，由於俄羅斯與烏克蘭邊境緊張情勢升高，在軍事衝突或軍事活動發生的機率增加下，恐怕會在沒有知會的情況下發生跨境的小規模戰鬥，因此若有航班須經過該區域，須至少提前72個小時知會FAA。

自從2014年發生馬來西亞航空公司MH17航班遭飛彈擊落後，FAA已禁止美國民航活動在俄烏兩國邊界一帶進行。據悉，MH17航班從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡時，在烏克蘭東部上空遭親俄叛軍擊落，造成機上298人全數喪命。

根據《法新社》報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）近日透露，俄軍在烏克蘭邊界佈軍規模，已超越2014年入侵克里米亞之時，引起外界「嚴重關切」，不過並未對外公開確切俄軍部署軍力規模；而歐盟外交暨安全政策高級代表佐塞•波瑞爾（Josep Borrell）則透露，稱俄軍在邊界集結15萬名兵力。

►神秘平壤生活曝！英駐北韓外交官妻出書認：2年來隨時受到監視