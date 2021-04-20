「非裔之死」白人警判決將出爐！料掀新一波示威　全美加強警戒

▲ 各地民眾都在等待蕭文判決結果。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州46歲男子佛洛伊德（George Floyd）去年遭壓頸致死，點燃全球串聯非裔維權運動BLM。白人警員蕭文（Derek Chauvin）判決即將出爐，無論結果是謀殺、過失殺人罪成或無罪釋放，全國各地料將掀起新一波遊行，華府、紐約等城市皆加強警戒，明尼亞波利斯市法院大樓外也設有柵欄及有刺鐵絲網，由國民警衛隊武裝士兵鎮守。

蕭文涉嫌二級非故意謀殺、三級謀殺及過失殺人，但否認所有指控。經過長達3周審判，控方與辯方19日做出結案陳詞，由5男9女組成的陪審團離開法庭展開討論，得參考45名證人的證詞，包括醫生、武力專家、警察、旁觀民眾及佛洛伊德親友，可能需要數天的時間才能達成14人一致認同的結果。

陪審團19日退庭討論後，控方與辯方持續就程序問題進行辯論。蕭文辯護律師在最後關頭指控，媒體報導及民主黨議員沃特斯（Maxine Waters）的言論可能影響陪審團。沃特斯17日針對20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）遭女警誤殺案表示，若蕭文獲判無罪，「那麼我們不僅要繼續上街，還必須為正義而戰。」蕭文律師將這番言論描述為對神聖陪審程序的威脅，「如今美國議員揚言對此案採取暴力行動，令我難以置信」，請求宣布審判無效，但被法官卡希爾（Peter Cahill）駁回。

明市法院大樓外19日還很安靜，但當地居民都在等待。維權人士向BBC透露，無論結果如何，他們都會再次走上街頭。若陪審團裁定所有指控都不成立，或是較輕的過失殺人罪，他們將遊行抗議；反之若所有罪名皆成立，則會舉行慶祝性示威，同時要求為其他受害者伸張正義。