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最新民調出爐！台裔楊安澤支持率達22％　有望角逐下屆紐約市長

▲▼台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）。（圖／路透）

▲台裔美籍企業家楊安澤投入民主黨紐約市長初選。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）代表民主黨投入紐約市長競選，根據最新民調顯示，有22％的選民認為，楊安澤是他們的首選，大幅超過布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）的13％；不過民調也顯示，還有26％的選民尚未做出決定。

根據《紐約郵報》報導，紐約1頻道（NY1）和易普索（Ipsos）在19日公布的最新民調顯示，有22％的選民將楊安澤列為「排名選擇投票」中的首選，大幅領先布魯克林區區長亞當斯的13％，和紐約市審計長史特林格（Scott Stringer）的11％。

民主黨人將於6月22日推舉一名候選人來競逐11月2日的紐約市長大選。這次紐約市長選舉是採用「排序選擇投票」（Ranked Choice Voting）制度，選民可在選票上至多5位候選人進行喜好排名，經過多輪計票，直到有候選人的得票率超過50％勝出。

楊安澤在2020年2月退出民主黨總統初選後，已快速累積支持者基礎，有77％受訪者表示，他們對楊安澤非常熟悉。另一方面，有26％的選民尚未決定首選是哪位候選人，這讓楊安澤可能面臨支持上限。

相較之下，選民對史特林格和亞當斯的熟悉度也分別達到60％和53％，這意味著，這三位候選人的競選團隊，必須在倒數兩個月的時間內重新定位，才有辦法爭取到剩餘選票。選舉專家也指出，受到新冠肺炎疫情影響，紐約市的生活和經濟大受衝擊，目前整體選情仍有很大變數。

►美國全面更新旅遊警示！　全球80％國家遭列「禁止旅遊」
►台裔紐約市長候選人「楊安澤」確診新冠肺炎　已出現輕微症狀
►台裔楊安澤參選紐約市長　首支競選影片曝光！提倡基本收入

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紐約紐約市長台裔楊安澤Andrew Yang民主黨民調

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