▲第42任美國副總統孟岱爾(Walter Mondale)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

根據美聯社消息,前任美國副總統華特·孟岱爾(Walter Mondale)逝世,享耆壽93歲。孟岱爾曾於1977年至1981年擔任美國前總統卡特(Jimmy Carter)的副手,並於1984年代表民主黨出馬總統大選,但最後以懸殊落差敗給雷根(Ronald Reagan)。

值得一提的是,卡特與孟岱爾是美國歷史上最長壽的白宮搭檔,如今孟岱爾辭世,留下現年96歲的卡特繼續維持目前仍在世的最長壽美國總統的稱號。

BREAKING: Walter Mondale has died at 93.



He transformed the role of U.S. vice president while serving under Jimmy Carter and was the Democratic nominee for president in 1984. https://t.co/oR0FIxFRAq