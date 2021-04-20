俄國「特務拍檔」超殺！引爆軍火庫、毒殺雙面諜　歐洲拿他們沒轍

▲英國公布化名為彼卓夫（Alexander Petrov）和波希洛夫（Ruslan Boshirov）的2名俄羅斯情報局特務，被拍到的監視器畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

捷克政府17日驅逐18名俄羅斯外交官，因其疑似涉及2014年捷克東部維貝蒂斯（Vrbetice）地區的軍火庫爆炸案，更指出他們根本是俄國俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特務。而捷克檢察長澤曼（Pavel Zeman）於19日表示，參與爆炸案的2名兇手，正是2018年在英國境內毒殺前俄羅斯雙面諜的主嫌。

▲彼卓夫和波希洛夫被認為是捷克軍火庫爆炸案與英國雙面諜毒殺案的兇手。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN、美聯社報導，捷克政府17日公布了2名兇嫌的照片並表示，護照資料上1979年出生的彼卓夫（Alexander Petrov）與1978年出生的波希洛夫（Ruslan Boshirov）涉及2014年捷克軍火庫爆炸案。英國外交部隔日證實，這兩人也是2018年在英國索爾茲伯里（Salisbury）毒殺前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Alexey Navalny）未遂的主嫌。

據悉，2014年10月16日爆炸案發生前，這2名特務使用了其他國家的假護照前往維貝蒂斯，目標是瞄準將運至保加利亞的彈藥，本想在運送後蓄意引爆並趁機殺害軍火商，卻不慎提早引爆，造成暗殺計畫失敗，但當時也釀成2死悲劇，當天稍晚兩人就搭機經由維也納轉機返回莫斯科。捷克檢察長澤曼19日表示，這兩人俄國護照上的照片與英國檢方發出的2018年雙面諜毒殺的通緝犯相符，「爆炸不應該發生在捷克境內。」

彼卓夫與波希洛夫2018年再度使用假名，入境英國毒害斯克里帕爾與他的女兒未遂，隨即逃回俄羅斯，外界揣測兩人現在應是受到莫斯科當局的保護。英國當局2018年就曾表示，毒殺案的嫌疑人是俄羅斯GRU的內部人員。對此，俄羅斯總統普丁公開表示，已經確認2人身分，並未發現任何犯罪證據，「我們調查了他們，找到了他們，而我保證，沒有什麼犯罪或不尋常的。」

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