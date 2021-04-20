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鴻海與威州新協議 ｢縮減設廠規模｣　減稅優惠大降數十億美元

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▲鴻海集團與時任美國威斯康辛州州長華克簽約，在威州東南部設廠。（圖／翻攝自ScottWalker@Twitter）

文／中央社威斯康辛州麥迪遜19日綜合外電報導

美國威斯康辛州長艾佛斯和鴻海今天宣布，雙方已達成新協議，鴻海將縮減在威州東南部的製造廠規模，獲得減稅優惠也將因此減少。據悉可能只剩1000多萬美元。

這份新投資協議的細節並未立即公布，尚待威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corp.，WEDC）明天開會批准。WEDC是威州頭號就業機關，也是最初與鴻海協商投資協議的威州當局。

鴻海2017年和共和黨籍時任威州州長華克（Scott Walker）簽訂最初投資協議時，獲得價值近40億美元的州與地方賦稅獎勵。當時鴻海承諾在靠近州界的蒙特普萊森村（Village of Mount Pleasant）興建一座價值100億美元面板大廠，且最多將雇用1萬3000人。

美聯社引述一名知情人士報導，新協議將讓鴻海可能獲得的減稅少了數十億美元，但仍值1000多萬美元。

現任民主黨籍威州州長艾佛斯（Tony Evers）2018年參選時批評這份投資案，並成功擊敗華克。他今天透過聲明表示，新協議「對所有人都行得通」。

艾佛斯說：「我一直以來都說，身為州長的目標，是達成一份適合威州納稅人的協議，同時提供鴻海在本州發展成功所需的支持。」

鴻海副董事長李傑則表示，他們之所以同意新協議，是希望降低威州納稅人的負擔，並換取彈性以追求符合市場需求的商機。他說，鴻海對於這起投資案能夠找到解決方案表示感激。

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