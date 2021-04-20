奧斯卡影帝馬修麥康納可能從政！　德州最新民調45％選民挺選州長

▲馬修麥康納日前表示在認真考慮從政之路。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

演過《星際效應》、《藥命俱樂部》的奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey），可能在2022年的州長選舉中擊敗現任州長阿博特（Greg Abbott），實現他的從政之路。最新一項民調顯示，45％的德州選民願意支持馬修麥康納，領先阿博特12％。

《達拉斯晨報》（The Dallas Morning News）和德克薩斯大學泰勒分校合作進行的最新民調，根據1,126份合法選民的有效樣本顯示，若馬修麥康納果真出馬競選德州州長，其中45％的選民願意投票支持他，相較於共和黨現任州長阿博特只有3成的投票率，馬修麥康納的支持度遙遙領先，另外還有22％的人表示會投給民主黨候選人等。

▲馬修麥康納曾被選為全球百大最有影響力人物之一。（圖／達志影像）

馬修麥康納自去年11月接受電台訪問，被問到是否有意競選德州州長或其他政治職位時表示，政治對當時的他來說似乎是個差勁的事業，不過在重新定義政治目的之後，可能會讓他更感興趣。他當時分享個人的政治哲學，表示在個人價值觀背後，作為一個美國人，彼此應該要重新件起互相的社會契約，但「我的意思是，不是我說了算，這大部分是人民決定的，而不是我。」

▲馬修麥康納2020年推出自傳《綠燈》。（圖／翻攝自馬修麥康納IG）

數月以來，外媒多描述51歲的馬修麥康納的從政言論是「含有戲弄成分居多的」，不過今年3月他接受「CNBC」訪問時澄清，「我不是隨便說說的，我是真的在檢視這個想法，而且在認真考慮當中」，「我自己的人生當中迎來了一個新的篇章。我相信是某一種領導人的角色，我不知道這個角色是什麼，我不清楚我怎麼分類它。我們一直在談論關於『領導』的問題，我會說，我們需要更多好的領導人。」

馬修麥康納除了在《星際效應》、《藥命俱樂部》中有出色表現，在《紳士追殺令》和《華爾街之狼》中也有非凡演出。2014年他被《時代》選為「年度百大最具影響力的人物」之一，去年也推出了首本自傳《綠燈》（Greenlights），書中他描述自己是一個「積極的中間派」，並在現今這個愈趨極端的政治環境中，頻繁呼籲應團結前行。