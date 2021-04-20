料理寶寶義大利麵吸睛2000萬人！　媽媽一動作被譙爆引戰

▲亞當的影片超過2千萬人瀏覽。（影／翻攝自TikTok／adams_food）



記者崔子柔／綜合報導

TikTok帳號adams_food用來記錄嬰兒料理，由亞當的媽媽建立，累積超過26萬名粉絲，最近一部義大利麵的影片瀏覽突破2千萬次，畫面相當可愛吸睛，但也引來正反兩方網友爭論。

亞當媽4天前先PO出一小段亞當在鍋裡的影片，該則點閱率就衝破1千萬，亞當媽隔天又發出另一段製作過程，影片中可見，亞當在放有大量義大利麵的鍋子裡，媽媽隨後倒入番茄醬攪拌。

▲亞當被放在裝滿義大利麵的鍋子裡。（圖／翻攝自TikTok／adams_food）



亞當可愛的模樣吸引超過2千5百萬人觀看，但有不少網友認為亞當媽這麼做是在浪費食物，「不要玩食物」、「世界上有很多孩子在餓肚子，我搞不懂為什麼你會把小孩丟在食物裡拍照」、「看了影片只覺得浪費」。

▲▼亞當媽的做法受到部分網友質疑。（圖／翻攝自TikTok／adams_food）

也有網友替亞當媽說話，留言稱「麵和醬都是她的，要怎麼用是她的事」、「她花錢買的東西自己選擇用法，大家到底在氣什麼」、「餐廳每天丟的食物更多，怎麼大家只會責怪一個媽媽」，更有人認為浪費食物是其次，危險的是把小孩放在瓦斯爐上。